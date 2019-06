Uma reforma ampla inclui a mídia

Diógenes Brayner

Há uma cobrança grande de segmentos da sociedade em relação à posição da imprensa, no que se refere ao episódio que mexeu com as questões políticas e envolve gravações, publicações de mensagens, ação de hackers e tudo o mais que exige um trabalho de investigação sério no País. Não foi um caso isolado, em que apenas uma parte da mídia atuou no epicentro do terremoto. O Brasil todo entrou em “parafuso” sobre o crédito e descrédito do que fora revelado.

O Brasil vive uma situação hoje muito complicada. Sem líderes confiáveis e com uma sociedade estremecida com os políticos e com dúvidas sobre a atuação de uma imprensa que se possa chamar de livre, isenta e séria. Os grupos sociais invadiram todos os celulares e quem tiver um aparelho à mão pode divulgar o que bem quiser e entender, inclusive inverdades, insultos e escraches as autoridade. É triste, mas essas ditas autoridades estão envolvidas até acima da cabeça, quando poderiam ficar isenta e apenas favor da lei.

A classe política, com honrosas exceções, não demonstra grande preocupação com o que vem acontecendo neste momento em um País em transe. Vincula-se mais a pequenos penduricalhos eleitoreiros, em que o esperto é quem mais atrai melhorias para o seu bloco. Inicialmente, aqui, tratou-se de uma mídia que vem sendo cobrada por áreas da sociedade. Pode ser absurdo, mas hoje se exige mais da imprensa a vinculação direta aos fatos que segmentos do poder defendem.

Parece triste, mas isso sempre foi normal. Apenas não tão perceptível, Tem também o lado lúdico da ação, onde muita gente se diverte levando ao povo inverdades em formato de mentiras e insistindo nela até que de repente se tornem verdades, como já aconselhava Goebbels a Adolf Hitler. E o que a mídia amedrontada faz? publica tudo que é falso do grupo mais forte, para parecer isenta a uma sociedade frágil. Há necessidade de se rever conceitos sobre a influência de grupos majoritários e potentes em determinados fatos que envaidece ao clamar de “livre”, por fazer a vontade da direita ou da esquerda.

A imprensa tem o dever de ser verdadeira e não de se envolver em querelas políticas que não sejam favoráveis à sociedade ou ao País, optando pelo que pareça mais vantajoso para vaidades e ganhos excessivos. A população perdeu o clamor pelas manifestações enfadonhas. Está querendo mudanças em direção ao desenvolvimento que melhores a vida de cada cidadão e não só daqueles que ocupam o Poder ou que o desejam apenas pela força e pelas vantagens espúrias.

E, cá para nós, a mídia também deveria adotar essa visão reformista para o bem de todos. Inclusive delas.

Levanta o otimismo

O governador Belivaldo Chagas (PSD) tem se mostrado muito animado com uma série de notícias que levanta o otimismo em relação à crise que o Estado vem passando.

*** Belivaldo acha que esses anúncios sobre gás, aliado aos da termoelétrica e energia solar expõem uma situação privilegiada para investimentos no Estado.

Trabalhar para o futuro

Belivaldo Chagas acha que está na hora de trazer de volta o otimismo, porque não se pode administrar com pessimismo e nem com meras especulações e insinuações de uma política que não pense no Estado.

*** Delfim Neto já dizia: “o otimismo e/ou pessimismo que se tenha em relação ao futuro é que consegue levantar ou destruir o crescimento econômico”

*** Para Belivaldo, a hora é de trabalhar para o futuro do Estado e deixar marcas que dignifiquem a sua gente.

A caravana passa

Sobre o atual ti-ti-ti eleitoreiro em período distante ao pleito não constrói. É bom lembrar Ibraim Sued: “enquanto os cães ladram a caravana passa” para construir o futuro do Estado.

*** O foco e o objetivo agora está no desenvolvimento de Sergipe, para que a história possa ser relatada num futuro próximo.

Extra: é muito grave!

A Infraero entrou com uma ação contra o Aeroporto Santa Maria, de Aracaju, junto a Anac. Quer que seja rebaixado de categoria e deixe de ser aeroporto internacional para se transformar em doméstico.

*** Com isso, um passageiro de Sergipe que queira embarcar para o exterior terá que despachar suas bagagens em outro aeroporto, com capacidade internacional.

Já começa a agir

Preocupado com a situação, o deputado Laércio Oliveira (PP) terá encontro ainda hoje com a presidente da Infraero, Martha Seillier, e já começa a trabalhar para que esse rebaixamento não aconteça, porque considera “ruim para Sergipe”.

*** Laércio está convocando forças políticas, do turismo e do empresariado para que se somem a essa luta e mantenham o aeroporto de Sergipe com classe internacional.

Glenn vai ao Senado

Segundo o senador Rogério Carvalho, o Conselho de Comunicação Social (CCS) aprovou convite ao jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept, que tem publicado conversas entre Sergio Moro e Deltan Dallagnol.

*** A audiência já está marcada pra o dia 1º de julho.

Destruir provas

Rogério Carvalho pergunta: as mensagens divulgadas no The Intercept foram modificadas ou não? O procurador Deltan já diz que não há ilicitude.

*** E por que não entregam os celulares à Policia Federal? Ou melhor, divulguem as suas conversas! A resistência demonstra que eles podem estar destruindo provas.

Sobre coligação

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) admitiu ontem que uma coligação entre PT, PSD, PDT e MDB para apoiar a reeleição de Edvaldo Nogueira é possível e é “o que trabalho para acontecer. Torço por isso”.

*** Segundo Mitidieri, as conversas existem informalmente sobre o assunto.

Poder mais fechado

O vereador Dergivaldo Santos, de Cumbe, disse ontem que o Poder Judiciário é o mais fechado dos três poderes e acrescenta que “vivemos com um Supremo que tem a menor credibilidade junto à sociedade nos últimos tempos”.

*** – Até parece que no judiciário não tem democracia, porque quando alguém ousa falar alguma coisa, aí sai de baixo!

*** – O desejo da sociedade inteira é que se faça uma reforma no Judiciário, conclui.

A Barra discute

Os holofotes jogados pelo prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins, em seu sobrinho, secretário de Turismo Adailtinho (Tinho), deixaram vereadores aliados que desejam disputar sua sucessão arrepiados.

*** Presidente da Câmara, professor Roberto, a vereadora Pastora Salete, vereador Toinho da Toyota e o secretário Ariston Ponto ficaram ariscos e se entreolharam.

Prefeito agressor

O prefeito de Canindé do São Francisco, Ednaldo Vieira Ramos, partiu ontem para a briga e agrediu fisicamente o radialista Tony Britto, em um aniversário na zona rural.

*** Tony estava conversando com Ednaldo e lhe disse: “Heleno foi um prefeito ruim, mas você superou”.

*** Descontrolado, o prefeito deu dois socos em Tony, que não reagiu.

Vida complicada

Está se complicando a vida de um prefeito de cidade de médio porte, que descontou dos salários dos servidores o dinheiro de empréstimo compulsório e não pagou ao banco.

*** Pode estourar até durante o São João…

Desencontro de horário

Setores da Prefeitura de Aracaju explicaram ontem que o prefeito Edvaldo Nogueira não se negou a receber o deputado Garibaldi Mendonça. Apenas houve um desencontro de horários.

*** – Jamais o Edvaldo deixaria de receber o deputado Garibaldi (MDB), disse.

Desde semana passada

Semana passada, o deputado Garibaldi Mendonça solicitou um encontro com Edvaldo Nogueira e, no horário marcado o parlamentar não pode comparecer.

*** Ontem, o prefeito tinha agenda marcada no momento que receberia o deputado.

*** Garibaldi Mendonça confirmou o desencontro em razão de horário e está aguardando o prefeito marcar outra data, sem nenhum problema.

Acha que há equívoco

Um assessor do prefeito Edvaldo Nogueira acha um equívoco quando o PT tenta agora desqualificar a administração municipal, quando sempre “estiveram juntos”.

*** – Quer ter candidato? Tudo bem, mas sem querer achar que Edvaldo faz um Governo neoliberal, disse.

Sem necessidade disso

Segundo ainda o assessor, no afã de lançar candidatura não precisa criticar o Governo, lembrando que o PT continua participando da administração municipal.

*** – Se o PT faz observações criticas à Prefeitura, por que ainda participa da administração? É a pergunta que faz.

Passa por cirurgia

Enquanto o cidadão Josimar Passos fazia acusações nas redes contra o conselheiro Luís Augusto Ribeiro, ele se submetia a uma cirurgia cardíaca (Ponte da Safena), com o médico Fábio Jatene, no Albert Einstein, em São Paulo.

*** O conselheiro passa bem e permanecera internado por alguns dias.

Deu nas redes sociais

///Enfrenta homofobia – O ex- deputado federal Jean Wyllys postou em seu twitter: “o filho do presidente teve todas as chances e meios de enfrentar a homofobia do pai e ser uma bicha como eu sou – orgulhosa de mim, inteligente, ativista e honrada, disposta a lutar por justiça social – mas optou por ser essa vergonhosa fábrica de fake news homofóbicas”.

*** Outro twitter de Jean: “Aliás, quero deixar claro que só estou me referindo à homossexualidade enrustida do filho homofóbico, burro e mau do presidente porque este vem sendo o motor horrores perpetrados por ele contra mim e outras pessoas honradas na internet”.

///Recuperação Judicial – A Odebrecht entrou, ontem, com pedido de recuperação judicial, na Justiça de São Paulo. A empresa, envolvida em esquemas investigados pela operação Lava Jato, alega dívidas de R$ 65,5 bilhões. Em razão do valor, este é o maior processo de recuperação judicial da história do país.

*** Algumas subsidiárias da empreiteira foram deixadas de fora do pedido de recuperação. Entre elas, a Braskem, que recentemente assinou um acordo de leniência com a Petrobras, no âmbito da Lava Jato.

*** A Braskem, que é a maior produtora de resinas termoplásticas na América, é responsável por R$ 14,5 bilhões da dívida declarada pela Odebrecht. Os outros R$ 51 bilhões são advindos de dívidas passíveis de reestruturação por parte da empresa.

///Defende prisão – O ministro Alexandre de Moraes do Superior Tribunal Federal (STF) defendeu ontem que os responsáveis pelo vazamento das mensagens entre o ex-juiz federal e atual ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) e o procurador Deltan Dallagnol sejam presos. A declaração foi feita antes de Moraes palestrar em evento promovido pela BandNews.

*** “No atual momento temos que, primeiro, rapidamente apurar e prender os criminosos que invadiram comunicações de agentes públicos, colocando em risco a própria segurança dessas pessoas. Em um segundo momento, a partir do conjunto das informações, poderemos tirar algumas conclusões”, afirmou o ministro.

Um bom bate papo

Cabral reaparece – O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, disse que se falar tudo que sabe “Lula morre na cadeia, Dilma será presa e o STF fechado”.

Muito cedo – O deputado estadual Garibaldi Mendonça disse ontem que dá uma pausa nessa questão de mudança de partido, porque é muito cedo para isso.

Vai parar – Feriado longo de quinta-feira, sexta imprensada, sábado, domingo e segunda-feira e terça será o dia da ressaca. Ufa!

Quatro dias – O Forrocaju deste ano será apenas por quatro dias. Não precisaria mais. Nos anos anteriores com certeza era um desperdício.

São Pedro – Quem se prepara para a festa de São Pedro é a cidade de Capela, que sempre esteve sob o olhar desconfiado do Ministério Público.

Semana curta – Nesta semana curta, poucas ações políticas. Apenas a presença de pré-candidatos nos municípios em que há festa de São João.

Caso André – Uma das coisas que estragou a relação de Edvaldo Nogueira com setores do PT foi ele ter aceitado recursos conquistados por André Moura no Governo Temer.

Julgar ações – Informa O Antagonista: Dias Toffoli marcou para a semana que vem o julgamento de cinco ações que questionam o decreto de Jair Bolsonaro.

Desalinho da alma – Carlos Ayres Britto publica: Mãos que ajeitam a roupa com esmero a cada dia, bem que podiam evitar o desalinho da alma a toda hora.