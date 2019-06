Uninassau comemora São João com quadrilha campeã estadual

18/06/19 - 17:00:36

Instituição apoia a Quadrilha Unidos em Asa Branca no festival nordestino Levanta Poeira

Por Suzy Guimarães

Junho é o mês das festas mais queridas pelo povo nordestino. Seguindo a tradição, a Faculdade UNINASSAU Aracaju apoia a Quadrilha Unidos em Asa Branca, campeã estadual do concurso Levanta Poeira da TV Sergipe, etapa Nordeste da competição, que acontecerá no próximo dia 23 em Pernambuco. O grupo, que se apresentou na Faculdade no último dia 7 durante o arraial promovido pela Instituição, irá dançar com as cores da UNINASSAU. A festa contou com barracas de comidas típicas, apresentação musical do Trio Asa Branca e participantes vestidos à caráter.

A festa atraiu, não só a comunidade acadêmica, envolvendo alunos e professores, como também a comunidade em geral. Para o diretor da faculdade, Yuri Neiman, o momento foi de confraternização e valorização da cultura popular nordestina. “Sergipe é um estado que tem grande apreço pelo forró e pelas tradições juninas em geral. A apresentação da Quadrilha foi um presente para todos que compareceram à festa. Os alunos se motivaram e ajudaram na preparação dos festejos, enfeitando e preparando as barracas que tornaram o arraial ainda melhor”, disse o diretor.

Assim como ele, os coordenadores, professores e alunos disseram que festa foi atrativa e todos elogiaram a participação da quadrilha. A analista de carreiras da UNINASSAU, Rayane Brito, observou que o arraial foi um momento de descontração, quando todos puderam dançar, brincar e comemorar a cultura nordestina. “O São João é a maior festa do Nordeste e Sergipe é um dos estados que mais comemora a data. Para nós, foi muito importante poder participar com os alunos de um momento de interação e alegria. Para eles, é um estímulo estar na Faculdade”, ressaltou Rayane.