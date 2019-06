Vereador Bigode esteve com o Prefeito Edvaldo Nogueira e cobrou conclusão da Avenida Alexandre Alcino

18/06/19 - 08:10:06

Na última sexta-feira (14), o vereador Bigode, 1° Secretário da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Aracaju, esteve reunido com o Prefeito Edvaldo Nogueira , solicitando a conclusão de algumas obras na zona sul da capital. Na oportunidade, o parlamentar, cobrou a complementação da Avenida Alexandre Alcino, uma vez que, uma parte da Avenida, já ficou pronta, restando apenas o trecho da rótula do 17 de Março, que dar acesso as comunidades, Ponta da Asa, Residencial Jardim Recreio, Residencial Santa Maria, Residencial Vida Nova e o Vale do Amanhecer, final de linha do Santa Maria.

Em resposta ao vereador, o Prefeito mais uma vez, confirmou que não só a obra de conclusão da Avenida Alexandre Alcino, como também as diversas obras do bairro Santa Maria, serão realizadas até o término do seu mandato.

“Ainda falta muita coisa para ser feita, mas sei da responsabilidade do Prefeito Edvaldo Nogueira, o bairro Santa Maria, está melhorando com a realização de várias obras, por isso tenho certeza que em breve, o povo dessa região estará vivendo dias melhores, com mais dignidade”, disse Bigode.

ASCOM / vereador Bigode