Vereadores de Canindé tentam CPI contra prefeito por não pagar consignados ao banco

18/06/19 - 22:15:03

Nove vereadores aprovaram, nesta terça-feira (18) a primeira leitura do requerimento que solicita a abertura de uma CPI contra a administração do prefeito Ednaldo da Farmácia, em Canidé do São Francisco, no alto sertão de Sergipe divisa com Alagoas.

A Comissão Parlamentar de Inquérito pede abertura de investigação sobre de repasses dos empréstimos consignados de funcionário da Prefeitura daquele município, que não estariam sendo repassados ao banco, o que caracteriza apropriação indébita, que é considerado crime.

É a segunda CPI aplicada contra a gestão do prefeito Ednaldo da Farmácia. Há informação de que a oposição comemorou a provável instalação da CPI, porque enfraquece politicamente o gestou. A informação é do site Propriá News e postada pelo repórter Adeval Marques.

Segundo informou a coluna Plenário, do Faxaju Online o ministério público já vem trabalhando na investigação a prefeitos de outros benefícios, que cometeram crime idêntico, porque os bancos denunciaram depois de tentar receber dos servidores que tomaram empréstimo e que provaram o desconto em seus contra-cheques.