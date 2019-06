DEPUTADO CAPITÃO SAMUEL INTERMEDIARÁ DIALOGO DO GOVERNO COM POLICIAIS CIVIS

19/06/19 - 13:19:20

Na manhã desta quarta-feira, 19, o deputado estadual Capitão Samuel (PSC) participou de um Café da manhã promovido pelos Policiais Civis, na frente do Palácio dos Despachos, onde se manifestaram cobrando um acordo feito com o governo no ano de 2018. Durante uma das conversas com Belivaldo foi firmado um compromisso de fazer a reestruturação da carreira dos agentes.

Durante a manifestação os agentes foram cobrar que a categoria seja atendida e que o governador cumpra a promessa feita para eles no ano passado, encaminhando o projeto de reestruturação da carreira para a Assembleia Legislativa para a apreciação dos deputados estaduais.

Além disso, na última segunda-feira, 17, o Capitão Samuel convocou uma sessão extraordinária, onde o Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe e a Associação dos Militares da Reserva participaram e cada categoria apresentou as suas demandas. O Simpol apresentou o projeto de Lei que solicita a pauta sugerida. Vale lembrar que este mesmo projeto que os policiais civis apresentaram na Assembleia Legislativa já havia sido dialogado com o governador, inclusive o ele se comprometeu com este projeto no ano passado, porém ainda não encaminhou para a Alese.

Segundo o Capitão Samuel a sua ida ao café da manhã teve o objetivo de dar o apoio no sentido de abrir o diálogo entre as partes. “Vamos tentar abrir um diálogo para que a categoria comece a discutir com o governo e não necessite fazer um movimento grevista. Se uma greve acontecer agora será prejuízo para todos. Durante entrevista numa rádio do interior o governador falou que vai receber o Sintese e este é o mesmo desejo dos Agentes. Se abrirmos o diálogo será bom para todos, inclusive para a população que tanto necessita do trabalho destes profissionais”, ressalta.

Por Ane Isabele

Foto assessoria