Celso Antunes fará a palestra inaugural do Congresso de Educação da LBV em SP

19/06/19 - 14:00:42

De 26 a 28 de junho, a Legião da Boa Vontade (LBV) promoverá, na capital paulista, o seu 21º Congresso Internacional de Educação. Sob o tema “A avaliação como diagnóstico do conhecimento do estudante: uma visão além do intelecto”, o evento terá nos três dias palestras e oficinas pedagógicas, que visam colaborar para a formação continuada de pesquisadores, docentes, discentes, pais e profissionais ligados à Educação e áreas afins, por um ensino que alie Espiritualidade Ecumênica à qualidade pedagógica.

A abertura oficial ocorrerá no dia 26, às 19 horas, e terá palestra inaugural com o professor e escritor Celso Antunes, mestre em Ciências Humanas e especialista em Inteligência e Cognição; graduado em Geografia pela Universidade de São Paulo (USP); membro consultor da Associação Internacional pelos Direitos da Criança Brincar, reconhecido pela Unesco; embaixador de La Educacion – Organización de Estados Americanos; membro-fundador da Entidade “Todos pela Educação”; consultor educacional do Canal Futura; e pró-reitor do Centro Universitário Sant’Anna.

Nos dias 27 e 28 (quinta e sexta-feiras), o evento contará com palestras de Talita Pazeto, mestre e doutora em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie; pós-graduada em Psicopedagogia; pesquisadora e integrante da equipe Neuropsicologia Infantil e psicopedagoga do Instituto de Desenvolvimento Humano (INDH). Palestra: “Alunos com dificuldade de aprendizagem: intervenções na sala de aula”. — Daniela Alonso Vieira, pedagoga, neuropsicopedagoga e psicopedagoga; especialização em MBA-Gestão Educacional e Pedagogia Empresarial; docente em cursos do Ensino Superior, em Pedagogia e na Pós-Graduação; diretora do Espaço Conviver e Aprender. Palestra: “Avaliação qualitativa: como valorizar as habilidades de um grupo heterogêneo”. — Luiz Renato Rodrigues Carreiro, doutor e mestre em Ciências (Fisiologia Humana) pela USP-SP; psicólogo; coordenador do Programa de pós-graduação Stricto Sensu em Distúrbios do Desenvolvimento, da Universidade Presbiteriana Mackenzie; editor da Revista Psicologia Teoria e Prática. Palestra: “Empatia e educação inclusiva: compreensão integral do aluno e formação docente”. — Andreia de Jesus, pedagoga; especialista em Neurociência Pedagógica; pós-graduanda em Psicopedagogia; coordenadora do Programa LBV — Potencializando Habilidades, no Rio de Janeiro/RJ. Palestra: Programa LBV — Potencializando Habilidades e sua prática no Centro Educacional José de Paiva Netto. — Suelí Periotto, doutora e mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); supervisora da Pedagogia do Afeto e da Pedagogia do Cidadão Ecumênico, que compõem a linha educacional da LBV. Palestra: “A avaliação como diagnóstico do conhecimento do estudante: uma visão além do intelecto”.

A programação abrange também 14 oficinas pedagógicas temáticas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site www.lbv.org.br/congressodeeducacao, pelos telefones: (11) 3225-4590 ou 3361-6078 ou ainda via e-mail [email protected]

Serviço

Evento: 21º Congresso Internacional de Educação da LBV.

Tema: “A avaliação como diagnóstico do conhecimento do estudante: uma visão além do intelecto”.

Dias e horários: 26/6, das 18 às 22 horas; 27 e 28/6, das 8h30 às 17h30.

Local: Instituto de Educação José de Paiva Netto (Av. Rudge, 700, Bom Retiro — São Paulo/SP).

Informações/inscrições: (11) 3225-4590 ou 3361-6078 | [email protected]

Site: www.lbv.org.br/congressodeeducacao

Fonte e foto assessoria