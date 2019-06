CONFIRMADAS VISITAS DE SECRETÁRIOS DA SEFAZ E DA SAÚDE NA ASSEMBLEIA

19/06/19 - 13:13:56

Durante a sessão plenária desta quarta-feira, 19, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo (MDB) reforçou a visita dos secretários de estado da Fazenda e da Saúde nas próximas quarta e quinta-feiras, dias 26 e 27, para prestarem contas sobre as finanças e a saúde de Sergipe.

“Quero agradecer a compreensão dos colegas parlamentares porque houve uma mudança de secretário na SEFAZ e demorou um pouco a vinda do gestor. Mas, mesmo sendo novo na casa se comprometeu em vim”, destacou o presidente, salientando que as atividades parlamentares da Alese encerram no dia 1º de julho.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira