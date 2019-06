Correios vence pela terceira vez o World Post & Parcel Awards

19/06/19 - 12:48:56

Os Correios venceram o World Mail Awards 2019, nesta terça-feira (18), em Dublin, na Irlanda. A premiação internacional corresponde ao Oscar dos correios de todo o mundo. A empresa participou na categoria “Atendimento ao Cliente” com a mega operação contratada pela entidade não governamental Seja Digital, que permitiu a entrega de mais de 10 milhões de kits para TV digital a beneficiários de programas sociais do governo federal, em todo o Brasil. Em Sergipe, foram distribuídos 151 mil kits entre fevereiro e julho de 2018.

Além da entrega, os Correios ofereceram treinamento aos usuários para a correta instalação do equipamento, garantido assim a digitalização da população com menor poder aquisitivo. Na premiação, o correio brasileiro concorreu com a estatal espanhola Correos y Telégrafos e com o operador logístico polonês Grupa Integer.pl.

Os Correios já receberam o World Mail Awards em 2002, com premiação na categoria “Consumidor”, pela distribuição de livros didáticos; e em 2007, na categoria “Responsabilidade Social”, com o Banco Postal. Em 2015, a empresa foi finalista na categoria “e-Commerce” com o serviço de Intermediação de Comércio Eletrônico, que permite a integração dos sistemas dos Correios aos dos sites de marketplace — plataformas eletrônicas em que vendedores e compradores podem anunciar, pesquisar, vender, comprar e realizar o pagamento dos produtos, com toda a infraestrutura necessária de uma loja virtual na internet.

Seja Digital – A Entidade Administradora da Digitalização de Canais TV e RTV (EAD) é uma instituição não governamental e sem fins lucrativos, responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil. Criada por determinação da Anatel, tem como missão garantir que a população tenha acesso à TV digital, oferecendo suporte didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo os kits. Também são responsabilidades da instituição aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os canais nas frequências e garantir a convivência, sem interferência, dos sinais da TV e 4G após o desligamento do sinal analógico.

Para realizar a operação, iniciada em 2016, os Correios mobilizaram 1.542 agências, em 791 municípios, envolvendo 8.255 profissionais em todos os estados brasileiros, exceto Distrito Federal. A capilaridade dos Correios permitiu a entrega dos kits inclusive em áreas de difícil acesso, como na aldeia indígena guarani Karaí Arandu, no Rio Grande do Sul. Com a operação, os Correios fortalecem seu posicionamento como principal agente de integração nacional, permitindo ao cidadão acesso aos serviços públicos.

Da assessoria