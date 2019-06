E como há-bunda!

19/06/19 - 00:01:06

Diógenes Brayner – [email protected]

A partir de amanhã praticamente se inicia os festejos juninos. O feriado de quinta-feira aumenta esse momento tipicamente nordestino, que mexe com a cabeça, corpo e alma de um povo que espera o ano todo para “esse balanço gostoso ao som da sanfona, em um típico forró pé de serra”. A festa não tem apenas esse ritmo. Outros foram introduzidos e bem aceitos por um povo que não perde o remelexo ao ouvir o toque do zabumba e do triângulo.

Até a madrugada de terça-feira será assim. E não há cansaço. Muita gente arrasta pé desde o primeiro dia e se perde nos últimos batuques de um baião ou de um xote que puxa o xaxado. O dialeto do “xis” é utilizado e bem alimentado com comidas nordestinas que tiram o fôlego. No Nordeste, o festejo junino supera o carnaval porque chama todos ao terreiro, mesmo aqueles que já passaram da idade de se “esfregar” no salão. Bebidas variadas, ao gosto do freguês, esquenta o clima e nesse “anarieu” ninguém se perde e todos se encontram.

Os festejos juninos servem também de palco para políticos em época próxima a eleições. Em Sergipe, por exemplo, alguns deles já usam fivelas novas para “ariá-las” entre cochichos e aconchegos. Popularizam-se e embarcam na onda de um forró “danado de bom”, para conquistar votos e – se puder – o par que dança com ele. É um momento importante para chegar ao eleitor à busca de votos. Muitos conseguem, outros não. Mas não dá para perder o momento de ficar bem próximo de quem pode ajudá-lo a se eleger.

As conversas também abundam – e como há-bunda – para formação de blocos, alianças e composições antes consideradas impossíveis. É um período muito bom, requentado por labaredas de fogueiras e agitadas por rojões que iluminam as noites às vezes chuvosas. Estamos no São João, festa típica que trás alegria à região mas sofrida. Tamanha que faz esquecer tristezas e jogar ao ar ódios e rancores. A partir de agora e até o dia 30, esse é o clima que, como mágica, queima a crise na fogueira.

Gás para o interior

O governador Belivaldo Chagas (PSD) terá reunião com a empresa Gollar, hoje, para comunicar que vai implantar a distribuição de gás no Interior.

*** Os municípios de Lagarto, Itabaiana e Glória vão fornecer gás para toda a região.

Também nas residências

A Gollar, que serve à termoelétrica, pode levar até gás encanado às residências, o que será muito mais prático e econômico para a população.

*** Já é um reflexo do potencial de gás que dispõe Sergipe.

Conversas sobre sucessão

Em um cafezinho no shopping um petista disse abertamente que o PT conversa sobre sucessão em Aracaju “internamente e externamente”

*** Confidenciou que o ex-deputado Márcio Macedo tem circulado pelos bairros e a primeira pergunta que ouve é se ele será mesmo candidato a prefeito.

Sobre Eliane Aquino

A mesma fonte disse que algumas pessoas ligadas à vice-governadora Eliane Aquino (PT) defendem que ela seja candidata à Prefeitura.

*** Mas Eliane começa a dar sinais de que pretende disputar o pleito de 2022.

Caso dispute 2022

Caso Eliane dispute as eleições de 2022 terá pelo menos três opções: Governo do Estado [caso Belivaldo vá ao Senado], deputada federal ou senadora.

*** Circula a informação que a oposição não passará a mão na cabeça de Aquino.

Isso já corre por fora

Um analista político, mais ligado à oposição, avalia que as coligações estão formadas: PSD, MDB, PCdoB e PDT devem apoiar a reeleição de Edvaldo Nogueira.

*** – Enquanto PT, PRB e PSB ficam com a candidatura definida do PT.

Conversas avançadas

Conversas existentes entre setores do PT e do PRB são consideradas muito avançadas e estão acontecendo com maior frequência para uma composição.

*** O PRB está esperando apenas a definição do nome que será indicado pelo PT para disputar a Prefeitura.

Tentar no voto

Chegou a informação de que tem um grupo dentro do diretório municipal com espaços na Prefeitura, que vai tentar, no voto, que o partido apoie a reeleição de Edvaldo.

*** Essa discussão vai acontecer em setembro, quando se realiza o PED.

Aeroporto internacional

A presidente da Infraero, Martha Seillier, informou ontem ao deputado Laércio Oliveira que houve um movimento para tornar o aeroporto de Aracaju em doméstico, como revelou a coluna.

*** – Mas isso não vai acontecer.

Deputado agiu rápido

Laércio Oliveira preocupou-se com o vazamento da informação, que aconteceu na segunda-feira, e 12 horas depois foi averiguar e era verdade.

*** Constatou que a previsão de investimento no aeroporto de Aracaju é de 70 milhões de dólares.

Cultura nacional

Projeto de Lei de autoria do deputado federal Fábio Mitidieri, que reconhece as festas juninas como manifestação cultural nacional, foi aprovado ontem na Comissão de Cultura.

*** Fábio considerou a época perfeita para a notícia.

Um futuro promissor

O ex-deputado federal Mendonça Prado diz que em função da descoberta das imensas reservas de gás em Sergipe, vislumbramos um futuro promissor.

*** Resta saber se o governo local terá competência para planejar ações capazes de aproveitar essa extraordinária oportunidade de desenvolvimento para melhorar a vida dos sergipanos.

Perfil de Josimar

Chega de Brasília a informação de que Josimar, o cidadão que fez denúncias contra Luís Augusto Ribeiro, é assessor do deputado Valdevan Noventa, na Câmara Federal.

*** Foi coroinha em Lagarto e hoje é amigo íntimo do filho de um ministro.

Indicação de nomes

O Tribunal de Justiça vai receber a relação de sete advogados para escolher três, dos quais um pode ser desembargador do TRE em Sergipe.

*** Os nomes indicados pelo TJ-SE vão para o TSE que indica quem assume o cargo.

Papo em Brasília

O ex-deputado André Moura (PSC) e o presidente do Diretório Municipal em Aracaju do PSC, Clóvis Silveira, conversaram muito em Brasília sobre a formação da legenda.

*** O PSC está se preparando para disputar 2020 e 2022.

Confusão em Canindé

Vereadores de Canindé do São Francisco abriram CPI contra o prefeito Ednaldo Vieira Ramos para investigar se ele repassou dinheiro dos consignados para o banco.

*** Anotem bem, outros prefeitos não vão precisar de CPI. Já serão citados pela Justiça.

Rogério sobre Moro

Senador Rogério Carvalho (PT) ironiza o que disse Moro em nova gravação divulgada ontem: ‘Melindra alguém cujo apoio é importante’, diz Moro sobre investigar FHC.

*** Pergunta Rogério: “E um juiz precisa do apoio de tucanos para cumprir as leis? A imparcialidade nunca existiu”.

Henry pode ficar

O advogado Henry Clay está sem partido porque o PPL, legenda pela qual disputou o Senado em 2018, fundiu-se ao PCdoB e adotou a sigla. Disse que conversou sobre o assunto apenas com o professor Bittencourt (PCdoB)

*** Henry não descartou a possibilidade de ficar no PCdoB.

Alessandro e as armas

“São mais de 60 mil famílias que perdem entes queridos todos os anos e quem resolve isso não vai ser cidadão armado na rua; é segurança pública bem feita, com a União fazendo o trabalho que deve ser feito”.

*** Quem diz isso é o senador Alessandro Vieira (Cidadania), em pronunciamento contrário ao decreto de armas.

Deu nas redes sociais

///Moro se aproxima – A convite do deputado federal Marco Feliciano (Pode-SP), o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deve participar pela primeira vez da Marcha Para Jesus, amanha, em São Paulo. O ex-juiz, que está envolto no escândalo do Vaza Jato e almeja uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), pode usar o evento para se aproximar do perfil de “ministro evangélico” para a Corte pretendido por Bolsonaro, que também estará no evento.

*** A edição paulista da Marcha Para Jesus é o maior evento evangélico do Brasil, tendo reunido cerca de 1,5 milhão de pessoas em 2018. Apesar das especulações, Moro ainda não se pronunciou oficialmente sobre sua suposta ida ao evento religioso.

///Agora envolve FHC – Novas mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil indicam que o então juiz Sergio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da operação Lava Jato, conversaram sobre denúncias relativas ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em 2017.

*** Enquanto Deltan cita a prescrição de um processo sobre FHC — enviado ao Ministério Público de São Paulo pelo MP no DF –, Moro afirma que “acha questionável” o envio da ação, uma vez que poderia “melindrar alguém cujo apoio é importante”.

*** Os diálogos vazados hoje sugerem que Deltan e Moro tinham conhecimento de que os supostos crimes, caso realmente consumados por FHC, teriam prescrito. Deltan então cita o porquê do envio da ação para São Paulo: “Talvez para [o MPF] passar recado de imparcialidade”.

///Domingos e feriados – O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, disse ontem que assinou uma portaria autorizando o funcionamento permanente de empresas aos domingos e feriados civis e religiosos. O texto vai ser publicado no Diário Oficial da União de ontem.

*** A medida, que abrange 78 atividades econômicas, foi anunciada por Marinho depois de reunião com o relator da MP da Liberdade Econômica (MP 881/2019), deputado Jerônimo Goergen (PP-RS).

///Vittar para a rainha – A drag queen Pabllo Vittar foi confirmada como atração em um evento comemorativo em homenagem à Rainha Elizabeth II ontem. A apresentação foi feita em um show reduzido com foco na valorização da causa LGBT para comemorar também os 93 anos de Elizabeth II.

*** Segundo a assessoria da drag ao Extra, “[Pabllo] fez pocket show ontem em evento fechado da ONU em Nova York”. O evento comemorou o aniversário da rainha e trouxe à tona os 50 anos da rebelião de Stonewall.

Um bom bate papo



Subtenente Edgard – algum controle tem que ser feito para minimizar erros da justiça. Prende muita gente inocente e mesmo depois de comprovado o erro a demora para reparar é enorme.

Várias quedas – Clóvis Silveira diz que depois de várias quedas, vários erros, você se torna uma pessoa fria. E é aí que as coisas começam a mudar!

Uma recolhida – O ex-governador Jackson Barreto (MDB) deu uma recolhida, mas conversa muito nos bastidores sobre a sucessão.

Dispute mandato – Aliados de Jackson acham que ele não deve deixar a política e desejam que ele dispute mandato legislativo em 2022.

Mais musculatura – José Carlos Machado está reorganizando o DEM em Aracaju e acredita que o partido terá maior musculatura nas eleições de 2022.

Sem conversas – Edvaldo Nogueira ainda não definiu se permanecerá no PCdoB ou se aterrissa em outro partido, como o PDT. Até agora não houve conversas.

Conversas captadas – FHC foi dar entrevista defendendo a Operação Lava Jato, o colocaram nas conversas captadas de celulares por hakers.

Agora só forró – A partir de amanhã inicia-se o final de semana prolongado. A partir de quinta-feira tudo será forró e só termina na madrugada de terça-feira.

Fazer delação – O Vacari está insatisfeito e pode fazer delação. Ele era o tesoureiro do partido e ninguém faz campanha para vê-lo livre. Se Vacari falar tudo desmorona