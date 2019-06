Em Lagarto, a magia da cultura nordestina está presente no Concurso de Quadrilhas

A magia, a criatividade e a riqueza da cultura nordestina estiveram presentes durante a segunda noite do maior Concurso de Quadrilhas do Estado, que faz parte do VII Festival da Mandioca – uma realização da Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria da Cultura, da Juventude e do Esporte.

O Ginásio de Esportes ‘O Ribeirão’ ficou repleto de pessoas nesta terça-feira, 18, para assistirem às quadrilhas vindas de Itaporanga, Aracaju e até mesmo da nossa cidade. A cada ritmo, passo, música, a multidão vibrava.

Uma das estrelas da noite foi a Unidas em Asa Branca (Aracaju), com o tema “Tu vens, eu já escuto os teus sinais”. Girassóis trouxeram um colorido especial ao ginásio, junto à rica produção e à música sincronizada. Ficando em primeiro lugar, junto com a Balança mas não cai, de Itabaiana. O grupo da cidade serrana trouxe como tema o futuro das quadrilhas juninas, que sobreviverá em meio ao avanço das tecnologias.

Quem também mostrou seu brilho foram a: Flor de Mandacaru, Sonho Nordestino, Forró na Roça e Unidos do Arrasta-pé.