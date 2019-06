Governo disponibilizará 20 mil preservativos no Arraiá do Povo

19/06/19 - 06:18:22

Além disso, nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho também serão viabilizados 70 testes rápidos diariamente das 19h às 21h

Foi dada a largada para os festejos juninos no Estado e a Secretaria de Estado da Saúde (SES) está empenhada em intensificar as ações. No Arraiá do Povo, festa tradicional que será realizado de 20 a 30 deste mês, o Governo do Estado, através da SES, fará ação de prevenção contra as Infecções Sexulamente Transmissíveis (ISTs). Em um stand, na Orla da Atalaia a partir das 18h30 (próximo à churrascaria Sal e Brasa) serão disponibilizados 20 mil preservativos nesses dez dias de evento. Além disso, nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho também serão viabilizados testes rápidos das 19h às 21h.

De acordo com o gerente do Programa IST/ Aids, Almir Santana, serão disponibilizados os testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C. “Fazemos o aconselhamento, é um momento importante porque conversamos com as pessoas, tiramos dúvidas e orientamos. Além disso, encaminhamos os casos reagentes para outros serviços”, conta o médico Sanitarista.

Ainda segundo o médico, neste período junino, o Programa IST/Aids estará realizando a campanha ‘Arraiá da Prevenção Combinada – Faça a Sua Escolha’. “O objetivo é levar informações sobre o conceito de prevenção combinada, mostrando à população que a prevenção agora não é apenas o uso do preservativo. Existe também a utilização de medicamentos antirretrovirais com forma de redução da carga viral e, consequentemente, diminuição da infecção para outras pessoas”, explica.

A iniciativa é uma estratégia para que ocorra a adesão por parte da população. “É importante aproveitar esses festejos para intensificar as ações. Prevenção é essencial e a discussão é sempre válida. Queremos levar a mensagem da campanha e da prevenção. Além disso queremos realizar em locais estratégicos onde vai ocorrer o forró”, finaliza.

Fonte e foto TCE