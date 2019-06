GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA DE ARACAJU NÃO DECRETAM PONTO FACULTATIVO

19/06/19 - 10:41:44

O governo do estado e a prefeitura de Aracaju divulgaram uma nota informando que a sexta-feira (21) não será ponto facultativo e com isso, os órgãos vão funcionar normalmente.

Entidades comerciais, Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Sergipe (FCDL), oficializaram o pedido para suspender o ponto facultativo.

Segundo as entidades, a intenção é aquecer o comércio neste período de festas, já que seriam praticamente cinco dias com as lojas fechadas.