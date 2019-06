GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU DECIDEM NÃO TRABALHAR NO FORRÓ CAJU

O Sindicato Guardas Municipais de Aracaju (SIGMA), emitiu uma nota no final da tarde desta terça-feira (18), para informar que em assembleia geral extraordinária, a categoria decidiu não trabalhar de forma extraordinária no Forró Caju 2019, que acontece nos dias 23, 24, 28 e 29..

Mais de 70% dos guardas que poderiam ser escalados na festa já assinaram um documento abrindo mão do serviço.

Entre os motivos estão o total descaso com os guardas municipais e a falta de diálogo do prefeito com os representantes da categoria.

Além da paralisação, a guarda municipal realizará manifestação em todos os dias do forró caju para que a população tenha conhecimento das mazelas da nossa instituição.

Lamentamos, mas chegamos a uma situações insustentável.

