HOMEM DE 62 ANOS É MORTO COM GOLPES DE PEDRA NO MUNICÍPIO DE MARUIM

19/06/19 - 09:07:49

Um homem identificado como Edenilton Félix de Lima, 62 anos, foi morto a pedradas na noite da terça-feira (19).

As informações são de que a vitima foi morto a pedradas por volta das 20:30h na rua Marcos Figueiredo, no município de Maruim, quando houve uma desavença com outros dois homens e acabou sendo apedrejado.

Os golpes desferidos com a pedra atingiram seu rosto e devido a gravidade do ferimento ele acabou morrendo.

Uma equipe do Instituto Médico Legal recolheu o corpo na madrugada de ontem.

A polícia civil está investigando o caso. Até o momento ninguém foi preso.