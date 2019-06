Lançamento do selo comemorativo abre oficialmente os 50 anos do Batistão

Governo de Sergipe promoverá uma vasta programação até o dia 9 de julho de 2020

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura/ Superintendência de Esporte (Seduc), em parceria com os Correios, lançou na noite dessa terça-feira (18), o selo oficial comemorativo aos 50 anos do Estádio Estadual Lourival Baptista, o Batistão. O evento aconteceu no auditório do Palácio-Museu Olímpio Campos, no Centro de Aracaju, e foi prestigiado por autoridades, dirigentes esportivos, ex-atletas, filatelistas, imprensa e desportistas em geral.

A superintendente de Esportes Mariana Dantas classificou o lançamento como histórico. “Estudei, pesquisei e agora eu sei como o Batistão foi e é importante para o desenvolvimento do esporte sergipano. Essa solenidade marca em grande estilo, a abertura das festividades comemorativas do cinquentenário. Uma noite fantástica e o selo é uma forma de eternizar esse momento do cinquentenário do Batistão, que é um patrimônio do povo sergipano”, disse a superintendente.

Mariana Dantas falou sobre as festividades da programação, que começou nesta terça e terminará no dia 9 de julho. “A programação será intensa no dia 9 de julho. Teremos uma alvorada festiva, com queima de fogos, seguida de Missa em Ação de Graça, na Arena Batistão. Pela manhã, ainda na Arena Batistão será realizado um torneio de futebol, envolvendo crianças de nossas escolas de esportes. Na noite do dia 9 prestaremos uma homenagem aos cronistas esportivos e a jogadores, que fizeram parte do jogo inaugural do Batistão e personalidades que fazem parte da história do Batistão”, adiantou Mariana Dantas.

O superintendente Regional dos Correios, Israel Bispo dos Santos, disse que como representante dos Correios, se sente honrado em eternizar a data. “Somos os responsáveis pela confecção do selo, que é uma homenagem e uma forma de eternizar a memória do Batistão. Participar desse evento é um motivo de orgulho e satisfação, para todos nós que fazemos os Correios”, disse Israel Bispo.

O secretário municipal de Esportes e da Juventude, Antônio Hora Filho, participou da solenidade e disse que o Batistão só lhe traz boas recordações. “É uma alegria imensa estarmos aqui no início das comemorações dos 50 anos do Batistão. Essa praça de esportes só me traz boas recordações. Como morava aqui nas proximidades, dia de jogo eu ficava aguardando se encerrar o primeiro tempo, para entrar quando os portões fossem abertos. E como árbitro de futebol, vivi grandes momentos. Aqui apitei o primeiro e último jogo da minha carreira. A maioria dos jogos profissionais que trabalhei aconteceram naquele estádio. Assim, o Batistão e o árbitro Antônio Hora têm uma relação bem umbilical”, concluiu o secretário.

O atacante Fernando Oliveira, autor de um dos gols da Seleção Sergipana no jogo inaugural contra a Seleção Brasileira, aos 76 anos, disse que estava emocionado em participar daquela solenidade. “Realmente eu me emocionei ao receber o convite. Isso porque, quando a gente encerra a carreira ninguém se recorda do nosso passado e hoje, estou sendo lembrado. Aquele foi o meu último jogo. Depois fui ser professor de Educação Física. Mas mesmo depois de 50 anos, ainda sinto a emoção de ter jogado naquele gramado contra aquele timaço da Seleção Brasileira”, concluiu Fernando Oliveira.

Selo comemorativo

O selo comemorativo é um marco no centenário do Baptistão. Tem valor facial correspondente ao primeiro porte de uma carta comercial. A partir desse lançamento, os selos poderão ser utilizados para selar correspondências de até 20 gramas, endereçadas a pessoas físicas e jurídicas, podendo também compor o porte de correspondências internacionais. Circularão em todo o território nacional por tempo indeterminado, passando a compor o acervo dos selos brasileiros.

A arte, de autoria de Leonardo Alcântara, destaca os arcos amarelos que rodeiam o estádio, uma das características mais marcantes da identidade visual da Arena. Os numerais 5 e 0 se unem à marca de maneira harmoniosa, transmitindo a ideia de luminosidade, otimismo e energia. Por fim, a composição é assinada com o slogan “Passado, Presente e Futuro”, com o objetivo de registrar a atemporalidade do estádio, que faz parte da história dos sergipanos. A técnica utilizada foi computação gráfica.

História

O Batistão foi erguido no mesmo local onde antes existia o antigo Estádio Estadual de Aracaju. Na sua versão original tinha salas de aula embaixo das marquises.

Na partida inaugural, entre as seleções brasileira e sergipana que inaugurou o estádio no dia 9 de julho de 1969, jogaram pela seleção brasileira os jogadores foram Félix, Carlos Alberto Torres, Zé Maria, Djalma Dias, Brito, Joel Camargo e Rildo, Clodoaldo e Gérson, Jairzinho Paulo Borges, Toninho Guerreiro, Pelé, Edu, Paulo César Caju e o técnico era João Saldanha. Na seleção sergipana, atletas de destaque na época como Gilton, Marcelo, Augusto, Zé Américo, Mário Portela, Vidal, Beto, Zé Paulo, Gecélio, Zé Arlindo, Evangelista, Tatica, Bené, Caroço, Paulo Lumumba, Beto, Piranha, Vevé Edmílson, Joel e Fernando. O técnico era Edmur Cruz.

O Brasil venceu por 8×2. Toninho Guerreiro foi o primeiro jogador a marcar um gol no Batistão. Depois fez mais dois gols, Clodoaldo (primeiro sergipano a marcar um gol no novo estádio), Gérson, Paulo Borges, Paulo César Caju e Beto (contra), marcaram para o selecionado nacional. Vevé e Fernando para a Seleção Sergipana.

Em junho de 2014, foi campo de treinamento da equipe da Grécia na preparação para Copa do Mundo do Brasil.

Em 2015, após passar por reforma e modernização no valor de R$ 25 milhões, realizada pelo Governo do Estado, o estádio ganhou status de Arena Batistão. Com isso, passou a operar como uma arena multiuso, tendência de todos os novos estádios de futebol no Brasil, apto para receber além de partidas de futebol, atrações artísticas e eventos.

Já em agosto de 2016, recebeu o time do Japão, na preparação para as Olimpíadas do Rio.

Fonte e foto assessoria