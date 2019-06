Operação policial apreende cinco armas de fogo e moto em Canindé do São Francisco

19/06/19 - 09:58:36

As polícias Civil e Militar realizaram na terça-feira, 18, uma operação conjunta no Povoado Cuiabá, município de Canindé de São Francisco.

Segundo o Delegado Fábio Santana um dos coordenadores da ação, a equipe de investigação da Polícia Civil e o núcleo de inteligência da Polícia Militar receberam informações sobre a existência de duas residências onde estariam armazenadas as armas de fogo utilizadas na prática de delitos na cidade de Canindé do São Francisco, bem como onde estaria uma motocicleta roubada, na cidade de Poço Redondo.

Durante as diligências, os policiais localizaram nas residências localizadas no povoado Cuiabá, as armas de fogo e um homem se encontrava em posse da motocicleta subtraída, mas conseguiu evadir-se do local.

Segundo o Major Vitor, também coordenador da ação, a importância do apoio da População denunciando ações delituosas na cidade e que a Parceria entre as instituições só visa o bem estar da população Canindeense.

As investigações continuam para que sejam identificados os autores dos delitos.

Disque-denúncia

A polícia solicita que denúncia que leve ao paradeiro dos suspeitos pode ser feita através do Disque Denúncia por meio do número 181, como também para o 190 da Polícia Militar. É gratuito e sigiloso.

Foto PC/SE

Fonte: SSP/SE