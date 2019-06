Órgãos da rede estadual de Saúde têm funcionamento alterado nos dias 20 e 24

19/06/19 - 10:25:19

Na sexta- feira, 21, o atendimento segue normalmente nas unidades de saúde da rede

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que, em decorrência do feriado de Corpus Christi, nesta quinta- feira, 20; e do São João, 24, haverá alteração no funcionamento de órgãos da rede. A alteração se dá por eles seguirem o calendário do Governo do Estado.

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) e Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism) estarão fechados nos dias 20 e 24. Na sexta- feira, 21, o expediente segue normalmente nestas unidades.

Já o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), os hospitais regionais e a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) além de porta aberta, não fecham , tendo o seu funcionamento 24h por dia.

Acompanhe os horários de funcionamento do Hemose:

20/06/2019 – quinta-feira – Feriado de Corpus Christi – Serviço não tem expediente;

21/06/2019 – sexta-Feira – Abre no horário regular das 7h30 às 17h;

22/06/2019 – sábado – Doação de sangue funciona das 7h às 11h;

23/06/210 – domingo – Não tem expediente;

24/06/2019 – segunda- feira – Feriado de São João em Aracaju e Ponto facultativo – Serviço não tem expediente;

25/06/2019 – terça- feira – Serviço retorna funcionamento normal das 7h30 às 17h.