Patinho feio

19/06/19 - 08:35:59

O Aeroporto de Aracaju parece ser o patinho feio dos seis terminais nordestinos arrematados pelo grupo espanhol Aena Desarrollo Internacional. Tanto isso é verdade que a Infraero ameaçou transformar a sua classificação de internacional para doméstico. O argumento da estatal para efetuar a mudança é que o nosso aeroporto não tem demanda de voos internacionais. Aliás, antes de conseguir atrair turistas estrangeiros visando garantir a permanência do status, o governo de Sergipe tenta convencer a empresa Azul a colocar um voo diário entre Aracaju-Salvador. Esse curto trecho é por demais importante para empresários e executivos com negócios nas duas capitais. Quanto à manutenção da classificação internacional, tudo vai depender do que o grupo espanhol Aena pretende fazer com o nosso acanhado campinho de pouso com cara de rodoviária. Danôsse!

Preso pelo pé

Condenado a mais de 12 anos de prisão, o ex-deputado estadual Paulinho da Varzinhas (PSC) já está com a tornozeleira eletrônica. Com problemas de saúde, ele ficará em prisão domiciliar. Por sua vez, o também ex-deputado estadual Augusto Bezerra (PHS) deve se apresentar ao Presidio Militar, onde cumprirá a pena de 12 anos. Ele tentou ficar em prisão domiciliar, porém teve o pedido negado. Os dois foram condenados sob a acusação de terem metido a mão grande no dinheiro da Assembleia. Aff Maria!

Coisas do Brasil

A família do saudoso empresário sergipano Mamede Paes Mendonça recebeu cerca de 64 mil garrafas de Ballantines Finest, que repousaram por 25 anos num contêiner de aço. Importado da Escócia, o uísque (envelhecido por oito anos) ficou esse tempo todo retiro na alfândega do Porto de Santos (SP) por problemas no cálculo da alíquota do imposto. Para Jim Murray, autor de A Bíblia do Whisky, a bebida pode ter sobrevivido sem grande estrago, virando uma preciosidade de 33 anos. Todo o lote está avaliado em quase R$ 4 milhões. Misericórdia!

Alça de mira

Tramita na Câmara Municipal de Canindé um pedido de CPI visando apurar porque a Prefeitura não repassou aos bancos os empréstimos consignados feitos pelos servidores. Dez dos 11 vereadores apoiam a abertura da CPI, que pode resultar no impeachment do prefeito Ednaldo da Farmácia (PP). Metido a valentão, é capaz de o pepista querer encarar os vereadores, como fez com o radialista Tony Brito, esmurrado só por discordar da gestão do prefeito. Crendeuspai!

Contra a reforma

O deputado federal João Daniel (PT) condenou a funesta reforma da Previdência em tramitação na Câmara. O petista explica que só votaria favorável se o projeto fosse para atacar os privilégios, mas o objetivo é unicamente retirar direitos da classe trabalhadora. “Por que o governo não cobra aos grandes devedores de impostos, que enricaram a custa do trabalho do povo?”, questiona Daniel. Vixe!

Os 50 de 90

E quem apaga velinhas nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, é o deputado federal Valdevan Noventa (PSC). Para comemorar os 50 anos bem vividos, o parlamentar vai recepcionar amigos e eleitores na Fazenda & Haras 90, localizada no município de Arauá. Valdevan promete “vários momentos de louvor, cantores gospel e a palavra de Deus”. A cantora gospel Laurinda Santana até gravou um vídeo para reforçar o convite de aniversário do deputado. Então, tá!

Petição de miséria

O Hospital de Urgência de Sergipe recebeu visita surpresa dos deputados estaduais Georgeo Passos, Samuel Carvalho, Kity Lima (todos do Cidadania) e Rodrigo Valadares (PTB). Os quatro dizem ter se deparado com pessoas sem remédios, fila enorme para apenas um médico, sem contar a precária estrutura hospitalar. Estes problemas serão apresentados pelos deputados ao secretário da Saúde, Valberto de Oliveira, durante a visita que este fará à Assembleia, no dia 27 próximo. Ah, bom!

Queixoso

Vem do presídio Bangu 8, no Rio, a informação de que o presidiário Eduardo Cunha (MDB) está muito queixoso com o ex-deputado André Moura (PSC). Tudo porque, mesmo sendo secretário do governo carioca, o político sergipano ainda não foi visitá-lo na cadeia. A queixa de Cunha se justifica, pois quando era o todo poderoso em Brasília, o emedebista indicou André para ser o líder do governo no Congresso. Como se diz lá em Carira, dor de barriga não dá só uma vez. Marminino!

De mudança

A Câmara Municipal de Aracaju deve mudar de endereço em agosto próximo, quando se inicia a reforma física de suas instalações. Segundo o vereador Nitinho do Vale (PSD), durante as obras no prédio da Câmara, as sessões serão realizadas no plenário da Assembleia. Ele já conversou sobre o assunto com o deputado Luciano Bispo (MDB), presidente do parlamento estadual, que colocou as instalações do Legislativo sergipano à disposição dos vereadores. Melhor assim!

Desarme-se

A aprovação do Projeto Legislativo derrubando o decreto do presidente Jair Bolsonaro (PSL) flexibilizando a compra e posse de armas foi comemorada pelo senador Rogério Carvalho (PT). Segundo o petista, o bom senso prevaleceu em favor da vida. Rogério disse que ao colocar a iniciativa presidencial na luta do lixo, o Senado mandou o recado de que Jair Bolsonaro não pode governar por decretos. Certíssimo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 11 de novembro de 1906.

