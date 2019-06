POLICIAIS CIVIS REALIZAM CAFÉ DA MANHÃ DE ALERTA AO GOVERNO DO ESTADO

19/06/19 - 05:00:30

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) realiza nesta quarta-feira, 19, a partir das 7h, em frente ao Palácio dos Despachos, um café da manhã com a categoria como forma de alertar o governador Belivaldo Chagas para todas as reivindicações dos profissionais que integram a base da Polícia Civil.

Agentes, escrivães e agentes auxiliares estarão reunidos em nova mobilização para destacar ao governador Belivaldo Chagas as principais reivindicações da categoria, como a ausência de reposição inflacionária (concedida recentemente a outras categorias de servidores públicos); ausência de revisão salarial há mais de seis anos; e a não previsão de uma reestruturação dos cargos que integram a base da Polícia Civil.

O Palácio dos Despachos do Governo de Sergipe fica na avenida Adélia Franco, 3305, bairro Grageru, Aracaju/SE.