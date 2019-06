Prefeitura adquire 20 toneladas de asfalto para operação tapa-buracos em Lagarto

19/06/19 - 11:08:52

A Prefeitura de Lagarto está executando no município a maior operação tapa-buracos que a cidade já viu. Nesta terça-feira, 18, a Administração Municipal adquiriu 20 toneladas de asfalto para dar continuidade à ação.

“Iniciamos essa etapa na região da feira porque nosso objetivo é melhorar o mais rápido possível aquelas vias que recebem diariamente milhares de feirantes, consumidores e tantos outros trabalhadores lagartenses”, explicou a prefeita Hilda Ribeiro.

A operação tapa-buracos foi da Luiz Xisto dos Santos, próxima à Ladeira do Rosário, até a Leandro Maciel, passando por todos os trechos danificados que ficam no entorno do Mercado Municipal.

A programação deve seguir no Centro e no bairro Cidade Nova nos próximos dias.

Prefeitura de Lagarto