Prefeitura de Santa Luzia do Itanhi decreta ponto facultativo na sexta

19/06/19 - 05:00:58

A Prefeitura de Santa Luzia do Itanhi, tendo à frente o prefeito Edson Cruz, comunica que seguindo o decreto nº 331/2019, de 13 de Junho de 2019, fica estabelecido Ponto Facultativo na próxima sexta-feira (21), considerando o feriado de Corpus Christi na quinta-feira (20).

De acordo com o decreto no seu Artigo 2º – Ficam excluídos das disposições do artigo 1º, os serviços de atendimento emergencial de saúde, coleta de lixo, vigilância, cemitério, varrição de ruas, assim como os servidores municipais que, por absoluta necessidade do serviço, forem convocados para trabalhar no referido dia.

Competirá aos Secretários Municipais a expedição de instruções sobre a organização das escalas e dos plantões para os serviços que não podem sofrer interrupção.

Vale lembrar ainda que na segunda-feira (24) também não haverá expediente em decorrência ao dia de São João (feriado).

Da assessoria