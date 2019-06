Prefeitura e Centro Médico investem em novas longarinas metálicas

19/06/19 - 11:01:55

Material fará parte da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva

Nas últimas semanas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de Aracaju em parceria com o Centro Médico do Trabalhador adquiriu quase 40 longarinas metálicas.

Todo o material será usando para compor as estruturas de sala de espera, consultórios e dependências da unidade

“Estamos investindo na compra de equipamentos para o Nestor Piva, priorizando o atendimento à população”, comentou a Gestora Administrativa Jória Dias.

Durante a gestão do Centro Médico do Trabalhador já foi inaugurado um novo e mais amplo setor de Observação, reestruturado a climatização, implantado o sistema da classificação de risco e toda uma estrutura de retaguarda para com isso proporcionar um serviço de eficiência na unidade.

De acordo com Jória, a intenção é continuar as melhorias na UPA, a qualidade e comodidade aos usuários é levada em conta pela gestão do Centro Médico do Trabalhador.

Em 05 meses de administração, já foram realizados quase 80 mil atendimentos.

Fonte e foto assessoria