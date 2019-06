Prefeitura inaugura reforma de escola e entrega praça à população

19/06/19 - 05:01:49

Na manhã da próxima sexta-feira, 21, a partir das 9h da manhã, o prefeito Valmir de Francisquinho estará realizando a entrega da reforma e ampliação da Escola Municipal Professora Maria Andrade Carvalho, que irá beneficiar mais de 300 estudantes da rede pública municipal. Agora, esses alunos passarão a contar com uma nova infraestrutura para assistirem às aulas.

“É motivo de muita alegria para todos os que fazem parte da gestão ‘Forte Como Seu Povo’ entregar mais uma obra que iniciamos e finalizamos. Hoje, em Itabaiana, temos diversas outras obras como esta que visam valorizar a nossa educação como a construção das creches do bairro Miguel Teles e do Povoado Carrilho.” Destaca Valmir de Francisquinho.

A unidade de ensino fica localizada no povoado Flexas e é uma das mais tradicionais da Zona Rural do município. Além de reformar e ampliar a Escola, a prefeitura também realizou diversas melhorias no chafariz da comunidade.

PRAÇA SANTA CLARA SERÁ ENTREGE NA NOITE DA PRÓXIMA SEXTA

A Praça Santa Clara de Assis, localizada no bairro São Cristóvão, em Itabaiana, foi construída nas imediações do antigo balneário Jardins e conta com uma ampla área para o lazer dos moradores do loteamento Jardim Universitário. A Prefeitura Municipal de Itabaiana estará inaugurando na próxima sexta-feira, 21, às 19 horas, todos os investimentos que ali foram feitos.

“Já investimos muito para mudar a realidade daquela região. A Praça Santa Clara é a última etapa de uma série de investimentos que já garantiu a pavimentação com paralelepípedos e a rede de esgoto em todas as ruas”, é o que frisa o prefeito Valmir de Francisquinho.

Além de construir a praça, a Prefeitura também investiu no calçamento de todas as ruas da região, construiu nas imediações a Praça da Juventude e, em breve, fará diversas melhorias na região conhecida por Moita Formosa.

