PRF INICIA A OPERAÇÃO FESTEJOS JUNINOS 2019 NESTA QUARTA-FEIRA EM SERGIPE

19/06/19 - 07:28:14

A partir de 00:00h desta quarta-feita, 19, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará a Operação Festejos Juninos 2019 em Sergipe, que seguirá até às 23h59 de segunda-feira, 24. A PRF intensificará a fiscalização nas duas rodovias federais que cortam o estado: a BR 101 e a BR 235. Ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, não utilização do cinto de segurança e embriaguez ao volante estão entre as infrações mais cometidas, como também as mais graves.

Embriaguez ao volante

Desde novembro de 2016, dirigir sob influência de álcool, conforme artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é uma infração gravíssima punida com suspensão do direito de dirigir por até doze meses e multa de R$2.934,70. A mesma multa é aplicada ao condutor que se nega a se submeter aos testes. Além da esfera administrativa, o condutor também pode ser preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, conforme previsto no artigo 306 do CTB. Quando a medição do etilômetro (conhecido como bafômetro) indicar 0,34 ou mais miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, o condutor será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. No mesmo período festivo em 2018, mais de 300 testes de alcoolemia foram realizados. Desse total, 15 condutores foram flagrados dirigindo embriagados, sendo que quatro deles foram conduzidos à delegacia.

Fiscalização

Estima-se que, durante a Operação Festejos Juninos 2019, mais de 1,5 mil veículos sejam fiscalizados nas cinco Unidades Operacionais da PRF em Sergipe e nas abordagens de patrulhamento ostensivo. O objetivo é coibir condutas criminosas e de imprudência no trânsito (que possam acarretar em acidentes ou agravar lesões) como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou dispositivos de retenção para crianças) e embriaguez ao volante. Durante os cinco dias do período no ano passado, mais de 240 condutores foram notificados por infrações diversas, sendo 282 veículos flagrados circulando acima da velocidade máxima permitida, conduta que pode levar à ocorrência de acidentes graves.

Em caso de emergência ou denúncia, o usuário da rodovia pode entrar em contato com a PRF através do número 191. A ligação é gratuita, pode ser feita também pelo celular e o sigilo do denunciante será mantido.

Fonte: PRF/SE