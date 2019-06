QUADRILHA RESPONSÁVEL POR DIVERSOS ROUBOS DE VEÍCULOS É PRESA EM SERGIPE

19/06/19 - 16:32:56

O processo resultou no auto de prisão em flagrante delito de três indivíduos por receptação, associação Criminosa e posse de arma

Na noite desta terça-feira, 18, o Comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar foi informado pela Coordenadora da 18ª Coordenadoria Regional do Interior da Bahia sobre o roubo de um veículo tomado de assalto por três indivíduos em Nossa Senhora da Glória, sertão sergipano. O veículo roubado foi visto transitando em Paulo Afonso/BA e a COORPIN informou as prováveis localizações. Após ser acionado, o comandante do Batalhão alertou todos os policiais militares de serviço.

O plantão da Polícia Civil baiana diligenciou contactando a Polícia Civil de Sergipe para que remetesse o registro do Boletim de Ocorrência do roubo do veículo aqui no Estado, além de demais informações importantes para o êxito da diligência e formalização do procedimento. As guarnições da Polícia Militar em posse dos dados localizaram o veículo próximo ao Hospital Municipal de Paulo Afonso. Os militares se voltaram para localizar os autores do roubo. Um suspeito foi localizado a poucos metros do local com as chaves do carro e assumiu a receptação do veículo.

O suspeito também levou os policiais aos locais onde estavam outros envolvidos, armas, veículos, materiais e produtos de crimes que foram levados à Polícia Rodoviária Federal (PRF) para vistoria e consultas. Essa ação policial em conjunto com as forças de segurança pública da região resultou na apreensão de quatro veículos, duas armas de fogo, 18 munições, um simulacro, dez placas de veículos, oito telefones celulares, duas carteiras porta documentos e quatro documentos de veículos.

Os quatro suspeitos de integrarem a quadrilha, os materiais apreendidos e os veículos recuperados foram apresentados na Delegacia de Paulo Afonso. Após o êxito da ação conjunta da PM, PC e PRF foi realizada a apresentação dos indivíduos na Delegacia de Polícia Civil de Paulo Afonso. Ficaram presos em flagrante Douglas Maciel da Silva, Jeorge da Silva e Thiago Ferreira da Silva por crimes de receptação, associação criminosa e posse de arma de fogo. Após a vistoria, o veículo roubado em Sergipe foi devolvido ao proprietário.

Fonte e foto SSP