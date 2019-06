QUEM DEFENDE TRABALHADOR TEM QUE DEFENDER A POLÍCIA, AFIRMA VEREADOR

19/06/19 - 12:22:46

Na manhã desta quarta-feira, 19, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para destacar a manifestação da polícia civil em busca de seus direitos e seu apoio incondicional à classe.

Cabo Amintas esteve presente na manifestação organizada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, o Sinpol, e mostrou solidariedade aos agentes da segurança pública durante seu discurso na frente do Palácio do Despacho.

“Lá não se trata de um ato político. Se tem uma coisa que a polícia sergipana não é, é boba. Ela não se deixa ser usada de forma alguma. Todos nós temos responsabilidade com a segurança pública do nosso município, por isso devemos apoiar essa luta dos colegas policiais civis, militares. A polícia civil de Sergipe está tendo uma paciência enorme com o governador Belivaldo Chagas. Eles querem apenas ser ouvidos… Eles acreditaram no governador e até agora estão sendo enganados, assim como todos os servidores públicos”, declarou.

O vereador continuou sua fala ressaltando a surpresa que teve ao saber que existe a possibilidade de que o Sindicato dos Guardas Municipais, Sigma, tenha a intenção de parar e não trabalhar no Forró Caju.

“Os senhores aliados do prefeito já deveriam ter intermediado uma conversa… A população vai pagar um pato que não é dela”, disse, convidando, em seguida, os parlamentares para comparecerem à manifestação dos policiais civis. “Senhores, deem uma passadinha lá, em frente ao Palácio de Despacho. Deem apoio à polícia civil. Quem nunca precisou da polícia sergipana? Todos precisaram! Até quem hoje em dia quer distância dela”, afirmou.

Depois mandou um recado aos gestores do estado e do município. “Governador, a responsabilidade da segurança pública está nas suas mãos. Assim como a responsabilidade com a Guarda Municipal está nas mãos do prefeito. Se a GM decide parar, o que vai ser desse Forró Caju?”, questionou.

Por fim, Amintas reafirmou seu apoio aos profissionais da segurança pública e ironizou a importância de um possível exame toxicológico em parlamentares.

“Quem defende trabalhador, tem que defender a polícia. Quem defende vagabundo é vagabundo. Eu defendo a polícia sempre! Vou defender a polícia militar e civil sempre! Uns preferem defender vagabundos, maconheiros, mas esse não é meu perfil. […] Um dia, quem sabe, nós tenhamos nessa casa, realmente, no dia da diplomação, um exame toxicológico. Eu acho que deveria acontecer. Na polícia só entra depois de um exame toxicológico. Se na política fosse assim, muita gente perderia o mandato. No Brasil e em Sergipe”, alfinetou.

Fonte: Assessoria de imprensa do Cabo Amintas.