Setur e Infraero discutem a atual situação do aeroporto Santa Maria

19/06/19 - 04:47:58

Nesta terça-feira, 18, o secretário de Estado do Turismo, Manelito Franco Neto, realizou uma visita cortesia ao superintendente do Aeroporto Santa Maria, Wanderson Silva. Na pauta, esteve a transferência do aeroporto para a empresa espanhola AENA e a permanência do aeroporto com o título de internacional. A vencedora para operar o aeroporto é obrigada a implantar algumas melhorias durante este processo.

A visita foi positiva e foram abordados diversos assuntos que envolvem o turismo diretamente. Bastante entusiasmado com as informações recebidas durante o encontro, o gestor foi enfático. “Surgiu alguns comentários de que o aeroporto poderia se tornar doméstico, perdendo o status de internacional. Este fato me preocupou e por isto fiz questão de conversar com o superintendente. O mesmo informou que o aeroporto permanece como internacional.

Sai da reunião sabendo que a situação foi resolvida e com a perspectiva do crescimento no número de operações com a descoberta dos seis novos campos de gás natural em Sergipe”, afirmou o secretário.

Outro ponto discutido se deu ao fato da Petrobras já ter atuado em Sergipe com seis aeronaves, e hoje trabalha apenas com uma. “A previsão é de quando estes campos começarem a ser explorados pela Petrobras o volume de decolagem cresça, colaborando com a demanda do aeroporto”, frisou o gestor do turismo estadual.

Transição

A empresa vencedora do leilão tem até o dia 02 de setembro para assinar o contrato com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), no intuito de administrar o Aeroporto Santa Maria. A Infraero e a empresa espanhola trabalharão de forma conjunta por até 125 dias até a finalização do processo de transição.

Fonte e foto assessoria