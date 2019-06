Show de Mestrinho e Cortejo Folclórico abrem Aldeia Sesc de Artes

19/06/19 - 17:00:24

O tradicional Cortejo Folclórico abriu a programação do Aldeia Sesc de Artes, maior movimento de valorização cultural e artístico de Sergipe, com uma grande participação do público que esteve presente nas ações realizadas pelo Sesc de Sergipe, no Centro de Aracaju, na terça-feira (18).

O cortejo contou com a presença de 18 grupos folclóricos de Aracaju e cidades do interior sergipano, que levaram apresentações como dança e música, percorrendo o Centro Comercial de Aracaju, saindo da praça Hilton Lopes, nos mercados centrais da capital, seguindo pela rua José do Prado Franco, calçadão da rua João Pessoa, finalizando na Praça Fausto Cardoso, onde o Coral Vivace esperava para iniciar as apresentações musicais do início da Aldeia Sesc de Artes. Após a apresentação do coral, continuou festa da cultura sergipana com o show do cantor Mestrinho, músico sergipano destacado no cenário internacional.

Mestrinho cantou para uma plateia estimada de 1.500 pessoas, um repertório marcado por músicas do cancioneiro popular brasileiro e sergipano. A apresentação do cantor foi abrilhantada com a presença de seu pai, Erivaldo de Carira, que dividiu o palco com Mestrinho e empolgou a multidão com grandes sucessos de sua carreira e canções compostas pelo filho. As apresentações seguiram durante a noite, levando muita alegria e animação para o público presente.

Crianças, jovens e adultos, turistas, estudantes, universitários, profissionais liberais, jornalistas, e em destaque, o público prioritário do Sesc, o comerciário, seguiram pelas ruas do Centro e se divertiram com as apresentações artísticas. O Aldeia Sesc de Artes seguirá com sua programação até o dia 03 de julho, com apresentações de teatro, dança, música, circo, literatura, artes plásticas, cinema, cultura popular, intercâmbio de grupos e palestras sobre cultura e arte.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe, Laércio Oliveira, valorizou a realização do Aldeia Sesc de Artes e destacou que o trabalho do Sesc é promover o desenvolvimento cultural do estado, fortalecendo a cultura de raiz sergipana. “Fizemos mais um grande cortejo, levando ao público comerciário e ao povo de Aracaju o que temos de melhor, de mais importante, que são nossas manifestações culturais. O ufanismo do sergipano se fortalece quando conhecemos mais e melhor a nossa cultura. Esse é o trabalho do Sesc, do Sistema Fecomércio, desenvolver ações que garantam que nosso público conheça e viva a cultura de nosso estado. Estimular a produção cultural e valorizar nossos grupos folclóricos é fundamental para que sejamos um povo com senso crítico e desenvolvimentista”, comentou.

A diretora do Departamento Regional do Sesc, Aparecida Farias, lembrou que a missão do Sesc é garantir a difusão cultural do estado e levar ao público comerciário oportunidades de conhecer melhor sua identidade cultural, proporcionando com a cultura, o fomento de uma economia criativa. “São ações como essa que justificam a existência do Sesc, fazer com que nossa cultura seja perpetuada, estando sempre presente na vida do comerciário, do povo de nosso estado e levar a eles o quanto a cultura é importante em nossas vidas, valorizando o que temos de melhor em termos culturais e fazendo com que nos orgulhemos de nossa história, tradições e de nossa sergipanidade”, comentou.

O cantor Mestrinho destacou a importância do Sesc em sua carreira e como promotor do desenvolvimento cultural em todo o país. “Voltar para minha terra, cantar para meu povo é sempre bom, e vindo pelo Sesc é mais importante ainda. O Sesc é um importante desenvolvedor da cultura e das tradições de Sergipe. Fico muito feliz em cantar a convite do Sesc em Sergipe, minha terra, e em todo o Brasil, pois sei o quanto o Sesc faz para desenvolver a cultura, em seus trabalhos. Estou muito alegre em poder fazer essa apresentação aqui em Aracaju”, destacou o cantor.

Por Márcio Rocha

Foto : Elenildes Mesquita