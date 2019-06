SINPOL: “O POLICIAL CIVIL DE SERGIPE CANSOU, CHEGOU AO SEU LIMITE”

19/06/19 - 07:45:59

A assessoria do Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe (Sinpol) emitiu uma nota na manhã desta quarta-feira (19) para informar que este será o último dos três atos da categoria, no sentido de alertar o governo do estado sobre as reivindicações da categoria.

Na nota, o sindicato afirma que “o policial civil de Sergipe cansou, chegou ao seu limte”.

Veja o que diz a nota

“Esse é o último dos três atos de luta que a categoria policial civil realiza como forma de alerta ao Governo de Sergipe. Primeiro nos reunimos em frente à Superintendência da Polícia Civil, depois em frente à Delegacia Plantonista Norte (Central de Flagrantes) e agora aqui em frente ao Palácio dos Despachos neste café da manhã com a categoria com panfletagem à sociedade. Até o final do dia desta sexta-feira, 21, a categoria terá um diagnóstico a ser apresentado sobre os nossos próximos passos no tocante aos trabalhos durante os festejos juninos. Ainda acreditamos no diálogo com o governador Belivaldo Chagas. Entretanto, os próximos atos da nossa mobilização serão definidos em breve e de forma coletiva. O policial civil de Sergipe cansou, chegou ao seu limite. E mesmo assim ainda não parou suas atividades”, destacou Adriano Bandeira, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE).

Com informações da assessoria do Sinpol

Foto Alex Carvalho