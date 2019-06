Supervisor de trânsito da Barra recebe título de barracoqueirense

19/06/19 - 16:16:48

Na noite da última terça-feira, 18, a Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros concedeu o Título de Cidadão Barracoqueirense ao agente de trânsito da SMTT, Luan Paulo Barbosa Cruz. O título foi concedido através do Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2019, de autoria do vereador Adelmo Apóstolo (PSD) e aprovado por unanimidade.

Durante a Sessão Solene, os parlamentares prestigiaram Luan Barbosa, ressaltando o caráter e profissionalismo do homenageado.

Luan Paulo Barbosa Cruz veio para o munícipio de Barra dos Coqueiros, no ano de 2010, acompanhado de seus avós. A família estava em busca de tranquilidade, o que já não conseguiam encontrar em sua cidade natal. Ao conhecerem a pacata Ilha de Santa Luzia, o amor foi à primeira vista. Aqui eles se firmaram e fizeram seu lar.

Em terras sergipanas Luan estudou, se formou e ingressou no mercado de trabalho. Após trabalhar em uma empresa de pesquisa e nos negócios da família, era hora de dar a sua contribuição para o desenvolvimento da cidade que agora era sua casa.

Em 2013 o prefeito Airton Martins dava início ao seu mandato e entendeu que a Barra dos Coqueiros precisava dar um passo à frente. Era preciso organizar o trânsito e melhorar a mobilidade urbana do município.

Foi então que Luan Paulo Barbosa Cruz passou a integrar a equipe da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), e junto com os colegas de profissão, muitas foram as ações realizadas.

Como agente de trânsito, Luan participou de todo o projeto de sinalização e padronização do trânsito. Atuou na duplicação da Avenida Oceânica. Uma das mudanças mais importantes no trânsito de Barra dos Coqueiros.

Luan também trabalhou avidamente para manter a segurança dos munícipes. Desta forma, esteve presente na operação conjunta entre SMTT e Policia Militar nas praias da cidade.

Além dos já citados, outra importante ação da qual Luan fez parte foi o trabalho de conscientização. Dentre as atividades realizadas estavam: panfletagem, palestras em escolas, organização da semana do trânsito, entre outras.

As contribuições de Luan Paulo Barbosa Cruz para com o município de Barra dos Coqueiros foram as mais diversas. Em todos os eventos realizados, lá está Luan com os companheiros de SMTT. Por este motivo, é com muita honra que esta Câmara lhe concede o Título de Cidadão Barracoqueirense.

Fonte e foto assessoria