Uninassau realiza palestra sobre processo de qualidade

19/06/19 - 12:42:09

O evento é aberto a comunidade e acontece no auditório da unidade

Por: Suzy Guimarães

Acontece na quarta-feira (19), a partir das 19h, o evento White Belt Six Sigma – seis processos de qualidade, realizado pelo curso de Administração da Faculdade UNINASSAU Aracaju, por meio do professor Demerson Tavares, coordenador do curso na Instituição. A palestra, que será realizada no auditório da unidade, tem por objetivo preparar o aluno para reconhecer e analisar oportunidades para o uso da metodologia que leva ao processo de qualidade.

Demerson explicou que é preciso entender os benefícios de possuir um método cientifico para solução de problemas. “É importante capacitar os alunos para coordenar projetos e equipes de trabalho. O curso será orientado pelo especialista em qualidade, Ricardo Nagarro, com a organização do curso de Administração da UNINASSAU Aracaju”, disse.

O evento envolve comunidade acadêmica e os principais hospitais de Aracaju, entre eles São Lucas, Instituo do Coração, Gabriel Soares, Primavera e Renascença. O evento conta ainda com a presença dos alunos de Engenharias e Analise e Sistema da Informação. As inscrições podem ser realizadas até a hora do evento pelo site: extensao.uninassau.edu.br.