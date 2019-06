Veículo de passeio e caminhão batem de frente em Estância

19/06/19 - 14:48:26

Mais um grave acidente foi registrado no inicio da tarde desta quarta-feira (19), deixou pelos menos duas pessoas gravemente feridas.

As primeiras são de que um veículo de passeio teve uma colisão frontal com um caminhão. O carro de passeio ficou com a frente parcialmente destruída.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros.

Cerca de 10 minutos após o acidente, foi confirmado a morte de duas pessoas do carro de passeio que ficaram presos às ferragens.