Governo do estado prepara rede estadual de Saúde para festejos juninos

20/06/19 - 07:35:56

O secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, reuniu na tarde desta terça-feira, 19, os gestores de hospitais, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Complexo Regulatório de Sergipe e de Atenção Integral à Saúde para juntos fazerem uma revisão das providências adotadas anteriormente com vistas a preparar as unidades de urgência e emergência para os festejos juninos, garantindo assistência qualificada à população.

Reforçar a assistência ao cidadão é um procedimento padrão da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em épocas de grandes eventos, que prevê para este período junino um crescimento da demanda de traumas causados por acidentes de trânsito e de vítimas de queimaduras, por conta da cultura popular de soltar fogos de artifícios, como destacou o secretário Valberto de Oliveira.

“Reunimos os gestores e técnicos da área para conferirmos a organização interna de cada unidade e nos anteciparmos às necessidades que deverão surgir durante as festas”, enfatizou o secretário, informando que os superintendentes dos hospitais sabem da importância do período e de como é essencial que as equipes assistenciais e de gestão estejam de sobreaviso no período.

O diretor de Atenção Integral à Saúde, João Lima, disse que os hospitais estão bem abastecidos de medicamentos e de insumos, inclusive aqueles voltados para queimaduras. “Geralmente há um aumento nos índices de queimados por conta do período junino, mas toda a equipe do Centro de Abastecimento de Insumos e Medicamentos (Cadim) está pronta e preparada para o abastecimento sistemático das unidades”, reforçou, destacando que sempre em períodos de festas há uma redução no número de usuários de baixa complexidade, mas cresce o de pacientes graves.

A coordenadora da Rede de Atenção Pré-Hospitalar e Hospitalar, Jurema Viana, informou que na fase de preparação dos hospitais para os festejos, foi identificada a necessidade de ampliação do acesso a leitos críticos. “Tomamos várias medidas internas no Huse e nos regionais de Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Estância para melhorar essa oferta. Observamos, também, a necessidade de um apoio maior para que o Samu tenha uma vaga disponível para colocar o paciente do atendimento pré-hospitalar, desse modo, viabilizando a liberação da viatura o mais rápido possível para que a ambulância possa estar disponível para outros chamados”, relatou.

A superintendente do Hospital Regional de Estância, Luara Carvalho Araújo, disse que a unidade vem sendo preparada desde o final de maio, quando se iniciam os festejos juninos, já que Estância é a “terra do fogo”. Segundo ela, as ações que foram realizadas para receber os pacientes nesse mês de junho incluem capacitações realizadas com equipes de enfermagem, de técnica de enfermagem e corpo clínico médico em relação a pacientes queimados e de traumas.

“Instalamos com toda estrutura de equipamentos e recursos humanos uma sala de apoio para receber as vítimas de queimaduras. Também nos preparamos com relação a medicamentos e insumos para queimados, como curativos e coberturas, solicitando uma quantidade maior desse tipo de produto ao Centro de Abastecimento”, relacionou a superintendente, acrescentando que a escala médica foi reforçada com três cirurgiões.

Huse

O diretor do Huse, Darcy Tavares, informou que o hospital está preparado com suas escalas médicas, medicamentos e insumos, principalmente no que diz respeito à Unidade de Terapia de Queimados, que foi recentemente reinaugurada e reequipada, com investimento da ordem de R$ 500 mil, graças à parceria da Energisa com o Ministério Público. A UTQ tem 16 leitos, sendo três infantis.

Tavares assegurou que, para o período das festas juninas, o Huse aumentou a capacidade de atendimento aos pacientes críticos, medida que também foi adotada pelos hospitais regionais. O diretor Técnico do Huse, Vagner Andrade, salientou outra medida adotada pela direção da unidade para receber o paciente de alta complexidade: a transferência para data posterior das cirurgias eletivas marcadas para o período de 20 a 30 de junho, de modo a deixar o centro cirúrgico disponível para as emergências.

“Em conjunto com a rede de urgência e emergência, caso seja necessário, pacientes serão redirecionados para outras portas do Estado, desafogando o Huse. Quanto às alterações de folgas foi conversado com os profissionais para que nesse período haja o mínimo de desfalque”, pontuou o diretor Técnico.

