O quê seria dignidade?

20/06/19 - 00:33:50

A grande mídia não produziu manchetes ruidosas sobre a fala ex-juiz federal e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, na CCJ do Senado A maioria dos jornais e emissoras de TV se apegou à declaração feita por ele, de que pediria demissão do cargo caso fossem comprovadas irregularidades de sua parte frente à Operação Lava Jato. Moro pede que o site The Intercept Brasil entregue às autoridades a íntegra do conteúdo que embasou as reportagens publicadas até agora, para que todas as informações venham à tona.

O Brasil vive nesse tiroteio de opiniões em relação às gravações que revelam conversas de Moro com procuradores sobre o lava-jato. Percebe-se um divisão entre os que torcem pelo “bandido” e aqueles que acreditam no “mocinho”. Segundo o ex-secretário de Segurança de Sergipe, Fernando Matos: “a penitenciária é o único local que se torce a favor dos bandidos e contra a Polícia nos filmes exibidos pela TV”.

Claro que é preciso que se esclareça tudo sobre as tais mensagens rackeadas, para que não paire dúvidas quanto à seriedade da Operação Lava Jato. Mas, de alguma forma, percebe-se que o fato despencou para a política e membros da esquerda e direita que têm envolvimento com a corrupção, passaram a defendê-las como forma de ficarem livres das investigações e se tornarem inocentes. O senador Alessandro Vieira (Cidadania), com a experiência de delegado de polícia, diz que “o fato em si é uma grande armação contra o combate à corrupção no Brasil”.

Lembrou que a Operação Lava Jato foi confirmada em todas as instâncias. E é verdade, mas é preciso ter certeza que ela não combateu crimes cometendo outros. Há necessidade de se utilizar de meios lícitos mesmo quando se busca o combate ao ilícito.

Alessandro percebe que a “sociedade está atenta aos políticos que passam a vida inteira recebendo benesses e praticando a corrupção e se divertem com a troca de mensagens ilícitas”.

Mais que de repente, todas as delações foram arquitetadas, tudo que aconteceu na Petrobrás foi uma invenção, os políticos presos que estão abandonados nas penitenciárias que “se virem”, o Brasil jogado às traças que se dane, os desempregados que se fodam, enquanto o pensamento vigente é desmoralizar a Operação Lava Jato e anular tudo que se apurou e puniu até agora.

O Brasil não é um país sério, frase que o ex-presidente francês Charles De Gaulle jamais disse, e está se tornando pior com a mais absoluta aquiescência com a corrupção.

Lista tríplice para o TRE

O Tribunal de Justiça já enviou a lista tríplice de três advogados para o TRE mandar à apreciação do TSE, para escolha de um deles que será nomeado desembargador.

*** O TSE enviará o nome do escolhido para nomeação pelo presidente da República e daí ocupar o cargo no TRE de Sergipe.

Os três escolhidos

Os três advogados escolhidos pelo TJ-SE foram Raimundo Almeida Neto, Sidney Amaral Cardoso e Marcela Pithon Brito Santos Dantas.

*** O critério para escolha é saber jurídico, competência, ética e outros atributos como não ter preferências pessoais.

Belivaldo a todo gás

O governador Belivaldo Chagas comemora no Instagran: “E as boas notícias causadas pela nova fronteira de desenvolvimento gerada pelo gás continuam. Comecei meu dia de trabalho em uma reunião muito importante para o desenvolvimento econômico de Sergipe”.

*** – Recebi representantes da empresa Golar Power e da Celse. que nos comunicaram a implantação de um projeto em Sergipe, pioneiro no Brasil, de interiorização da distribuição de gás natural liquefeito (GNL)”. ⠀

Rogério encosta Moro?

Rogério Carvalho diz que seus questionamentos incomodaram o ministro Sérgio Moro no Senado Federal. Por que será? ‘Temos o direito de saber se ele conversava com desembargadores do TRF-4’.

*** E mais: “se a esposa dele e ele têm vínculo com empresas que fez delações, se ele cometeu crime de parcialidade, se perseguiu em nome de seus interesses políticos”?

*** E diz: “Não adianta se esquivar com técnicas de media training (inclusive quem pagou?), a verdade prevalecerá”!

Sobre contatos de Moro

Rogério Carvalho ainda perguntou: “O senhor estava de férias no momento em que o desembargador Favretto deu habeas corpus para soltar Lula”?

*** E ainda: “o senhor conversou com algum delegado da PF e indicou que Lula não deveria ser solto? Conversou com desembargadores do TRF-4? Com procuradores”?

Moro responde a Rogério

O ministro Sérgio Moro respondeu a Rogério Carvalho: “o senhor está de novo fantasiando. Talvez o senhor tenha lido esses blogs fantasiosos como esse que está fazendo essas ilações e tira conclusões precipitadas”.

*** E conclui: “o senhor está absolutamente equivocado”, disse.

Festa da Mandioca

Não haverá interrupção da Festa da Mandioca que se realiza em Lagarto e os festejos juninos vão continuar até o dia 30 sem nenhum problema.

*** A recomendação do Ministério Público é para os municípios que estão com salários atrasados.

Reunião foi adiada

Ontem, inclusive, a reunião que teria entre a Procuradoria do Município e a Promotoria foi adiada para a próxima quarta-feira, já depois do São João.

*** A assessoria de Comunicação garante que “a festa continua” e informa, ainda, que o servidor recebe salário nesta sexta-feira.

Classifica de fake

Em nota, a Prefeitura de Lagarto classificou de falsa a notícia de que o Festival da Mandioca teria sido proibido.

*** Diz que houve uma fake news sobre a não realização da festa, mas que ela será realizada dentro do que fora programado.

Marcio ao lado de Chico

O ex-deputado Marcio Macedo (PT) divulgou ontem uma foto dele ao lado de Chico Buarque de Holanda, lembrando: “hoje é aniversário do companheiro Chico Buarque que completa 75 anos”.

*** – Além de abrilhantar nosso país com suas músicas ele é uma referência de luta democrática para o povo brasileiro, disse.

Josimar não é assessor

A assessoria de imprensa do deputado federal Valdevan Noventa esclareceu, ontem, que o “senhor Josimar não faz parte dos quadros de assessor parlamentar do gabinete do deputado e nem mesmo do quadro da Câmara dos Deputados”.

*** Na nota “Perfil de Josimar”, publicada na quarta-feira, a coluna publicou a informação, agora desmentida por Valdevan.

Sobre os contratados

O deputado Valdevan Noventa explica ainda que em seu gabinete tem “composição básica de 24 servidores comissionados, assim distribuídos: quatro em Brasília e os demais no Estado”

*** “E nesta composição reafirmamos que o senhor Josimar não é e nunca foi assessor do deputado Valdevan Noventa”, conclui.

Inversão de defesa

Foi o deputado Francisco Gualberto (PT) que conseguiu unir bancadas de oposição e situação na Alese, ontem, durante sessão para aprovação de empréstimo de R$ 80 milhões, solicitados pelo Governo.

*** A oposição estava contra, mas resolveu votar favorável. Gualberto agradeceu, mas disse que quem deveria fazer isso era o líder do Governo, Zezinho Sobral (Pode), que estava em plenário e não falou.

Ideologia do Poder

O ex-senador Valadares (PSB) entra devagar na discussão política através do seu blog. Ontem ele escreveu sobre “A Ideologia do Poder” e disse que “na mente de parte da população em geral as ideologias podem atrair simpatias”.

*** E continua: “todavia, como a prática tem demonstrado, as ideologias não têm resolvido a contento a questão do bem estar social”.

Aliança pragmática

– Mas, em Aracaju, em várias eleições as alianças menos conservadoras ganharam ostentando um discurso de mudança, disse Valadares.

*** – Podemos citar o caso da ascensão de Marcelo Déda que encarnava um perfil muito próximo da chamada esquerda, apesar de, para conquistar o seu segundo mandato, teve que fazer aliança mais pragmática com Amorim & Cia, disse.

*** – Em relação à postura de Belivaldo não há que se falar em posição esquerdista e a mesma coisa podemos dizer de Edvaldo Nogueira, concluiu.

Samuel para prefeito

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) disse ontem que é cedo para falar em trocar de partido, porque não há, juridicamente, como proceder a mudança.

*** E anunciou a novidade: possibilidade de ser candidato a prefeito de São Cristóvão…

Márcio nos bairros

O ex-deputado Marcio Macedo (PT) não revela candidatura a prefeito de Aracaju, mas se movimenta como o fosse. Ontem ele circulou por bairros e locais onde aconteceram festas juninas.

*** A partir de hoje só vai parar no dia 30, quando se encerram as festas.

Machado conversa

O ex-deputado José Carlos Machado (DEM) tem conversa com lideranças sobre filiação ao partido, mas tem gente que não pode mudar de sigla sem abertura de janela.

*** Machado diz que DEM vai tentar disputar em 2020 e lembra que o partido hoje é muito forte, principalmente em Brasília.

Senadora em Sergipe

A senadora Maria do Carmo Alves passa o São João em Aracaju, onde desembarca hoje e vai conversar com integrantes do DEM e sua Comissão Provisória.

*** D. Maria também trabalha para crescimento do partido em Sergipe.

Nada ainda definido

A chamada Liga da Renovação, que defende um estilo político novo, está analisando todo o movimento eleitoral. Terá candidato a prefeito, mas ainda não sabe quem.

*** Segundo o empresário Milton Andrade, a Liga está conversando, mas tudo pode acontecer: “inclusive nada”.

Aula de Coerência

O subtenente Edgard Menezes diz que depois da aula de coerência, honestidade e honradez que Moro deu hoje na CCJ do senado, Lula, vai proibir que petistas convoquem o ministro novamente.

*** “Tem medo que os componentes da Organização Criminosa PT, virem pessoas honestas”.

Registro de armas

Senador Alessandro Vieira está preparando, com sua equipe, um projeto de lei que vai tratar da comercialização, registro, posse e porte de armas.

*** E já fechou acordo com os líderes de partidos e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tramitação rápida dessa matéria.

Deu nas redes sociais

///Copom mantém taxa – O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve ontem a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, em 6,5% ao ano. Foi a 10ª manutenção consecutiva da taxa. A decisão veio em linha com as projeções unânimes dos economistas consultados pelo Poder360.

*** Com isso, a taxa segue no menor patamar da série histórica, iniciada em 1999, quando o regime de metas para a inflação foi adotado. A deliberação foi consensual entre os diretores.

///Deixa seu cargo no Governo – O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou ontem que se forem encontradas irregularidades no seu comportamento enquanto juiz da Lava Jato, ele deixa seu cargo no governo. “Vamos fazer o escrutínio público e se houver irregularidade da minha parte, eu saio. Mas não houve”, disse.

*** A declaração foi dada durante audiência pública no Senado. Moro foi voluntariamente prestar esclarecimentos aos senadores após vazamentos de conversas suas com o coordenador da operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. Nas conversas, Moro direciona Dallagnol acerca de alguns procedimentos da investigação.

///Também explica mensagem – No Senado, Sergio Moro também explicou a mensagem na qual teria indicado a Deltan Dallagnol uma testemunha contra Lula. Ele disse que suspeitas chegavam todo dia a ele como juiz e que seu papel era encaminhá-las ao Ministério Público ou à polícia para investigação.

*** “Quando se recebe uma notícia-crime, se remete ou ao MP ou à polícia. Não se remete notícia-crime para o advogado de defesa, até porque é fato que vai ser investigado. Essa pergunta contém lá uma indução de que aquilo seria dica. Não é dica nenhuma, é o repasse de uma notícia-crime”, afirmou.

///Hacker se passa por Moro – O hacker que invadiu o aparelho celular do ex-juiz e ministro da Justiça Sergio Moro se passou por ele no aplicativo Telegram e conversou com seus contatos, de acordo com provas obtidas pela Polícia Federal (PF) no inquérito que apura a onda de invasões contra Moro e autoridades ligadas direta e indiretamente à Operação Lava-Jato.

***O caso ocorreu no dia 4 de junho, quando Moro tornou pública a informação de que tinha sido alvo de um ataque hacker. Às 21h17 daquele dia, um funcionário de Moro no Ministério da Justiça mandou uma mensagem para o telefone do ministro pelo aplicativo Telegram, acreditando que estava falando com ele.

*** “Boa noite. O que achou dessa matéria?”, perguntou o funcionário ao suposto hacker, encaminhando o link de uma reportagem publicada no site do ministério. O falso Sergio Moro respondeu protocolarmente: “Vou ler”.

Um bom bate-papo

Subtenente Edgard – algum controle tem que ser feito para minimizar erros da justiça. Prende muita gente inocente e mesmo depois de comprovado o erro a demora para reparar é enorme.

Várias quedas – Clóvis Silveira diz que depois de várias quedas, vários erros, você se torna uma pessoa fria. E é aí que as coisas começam a mudar!

Uma recolhida – O ex-governador Jackson Barreto (MDB) deu uma recolhida, mas conversa muito nos bastidores sobre a sucessão.

Dispute mandato – Aliados de Jackson acham que ele não deve deixar a política e desejam que ele dispute mandato legislativo em 2022.

Mais musculatura – José Carlos Machado está reorganizando o DEM em Aracaju e acredita que o partido terá maior musculatura nas eleições de 2022.

Sem conversas – Edvaldo Nogueira ainda não definiu se permanecerá no PCdoB ou se aterrissa em outro partido, como o PDT. Até agora não houve conversas.

Conversas captadas – FHC foi dar entrevista defendendo a Operação Lava Jato, o colocaram nas conversas captadas de celulares por hakers.

Agora só forró – A partir de amanhã inicia-se o final de semana prolongado. A partir de quinta-feira tudo será forró e só termina na madrugada de terça-feira.

Fazer delação – O Vacari está insatisfeito e pode fazer delação. Ele era o tesoureiro do partido e ninguém faz campanha para vê-lo livre. Se Vacari falar tudo desmorona