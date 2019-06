PMA DIVULGA PESQUISA DE PREÇOS DE PRODUTOS TÍPICOS DO PERÍODO JUNINO

20/06/19 - 07:00:37

Para facilitar a vida dos aracajuanos que irão a estabelecimentos comerciais comprar produtos típicos da culinária do período junino, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social e Cidadania, divulgou, nesta quarta-feira, 19, pesquisa comparativa de preços de 28 produtos.

Desenvolvida no âmbito do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), a pesquisa foi realizada entre terça e quarta, dias 18 e 19, e contemplou os 28 itens mais comercializados no período. De modo a apresentar um panorama comparativo de preços, foram visitados oito estabelecimentos comerciais, entre eles padarias e delicatessens.

A coordenadora de Educação e Pesquisa do Procon Aracaju, Grazielle Nery, ressalta aspectos a serem considerados para a análise do conteúdo disponibilizado. Segundo afirmou, com estas pesquisas a Prefeitura busca orientar os consumidores e monitorar o mercado. “É importante observar que nem todos os estabelecimentos envolvidas na nesta pesquisa comercializam a totalidade dos itens pesquisados”, salientou.

Itens pesquisados

Os itens pesquisados foram: amendoim, arroz doce, beiju – doce e salgado, bobó de camarão, bolos – banana, cenoura, fubá, laranja, leite, macaxeira, milho, puba e tapioca, além de broa de milho, canjica, caruru, castanha, cocada, doce de leite, milho cozido, mingau de puba, mungunzá, pamonha, pé de moleque, queijadinha, tapioca com manteiga, tapioca sem coco. Confira aqui os dados completos do levantamento.

Para denúncias, esclarecimento de dúvidas ou reclamações, o Procon Aracaju disponibiliza o SAC 151, que funciona em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8hs às 17h. A sede do órgão está localizada na Av. Barão de Maruim, nº867. Constatada qualquer situação de lesão aos direitos dos consumidores serão adotadas as medidas cabíveis.