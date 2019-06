Prefeitura de Lagarto vai reabrir matadouro no início do segundo semestre sem problemas

20/06/19 - 21:55:33

A prefeita de Lagarto, Hilda Rollemberg Ribeiro poderá reabrir matadouro do seu município já no início do segundo semestre. A informação foi confirmada pela Prefeitura na noite desta quinta-feira (20).

Segundo informação da assessoria de comunicação de Lagarto, durante a reunião que esteve presente nesta quarta-feira (20) com o governador Belivaldo Chagas (PSB) e outros municípios que estão com seus matadouros fechados para foi feita uma explanação ampla da situação de cada regiã0.

A prefeita Hilda Ribeiro admitiu que tudo está se encaminhando para que o matadouro municipal volte a funcionar em julho e adiantou que “até a semana passada conseguimos resolver tudo o que faltava, entre licenças e alvarás, para abrir as portas do matadouro e resolver um dos grandes problemas de Lagarto nos últimos anos”.

A prefeitura de Lagarto já iniciou o processo de terceirização do matadouro, passando o gerenciamento para uma empresa e evitando qualquer possibilidade de irregularidades. Hilda Ribeiro confirmou que já houve investimento de quase um milhão de reais no matadouro para sua reabertura.

– Acreditamos que essa modernização trará a qualidade que se espera de um matadouro, com todas as licenças ambientais e sanitárias e toda a segurança alimentar para a população. Hoje em dia esses abatedouros não podem ficar sob a responsabilidade das prefeituras. Terceirizar essa responsabilidade é uma forma de modernização administrativa”, finalizou.