SEGURANÇA DO FORRÓ CAJU, COM ATUAÇÃO DA GMA, ESTÁ ASSEGURADA, DIZ EDVALDO

20/06/19 - 06:22:48

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu com o secretário da Defesa Social, coronel Luís Fernando Almeida, e com o diretor-geral da Guarda Municipal de Aracaju, subinspetor Fernando Mendonça, nesta quarta-feira, 19, para alinhar as ações de segurança do Forró Caju. Ficou assegurado que, como ocorre todos os anos, a Guarda Municipal fará a segurança da festa, com os guardiões escalados para o evento cumprindo com suas obrigações.

“A Guarda Municipal vai garantir a segurança do Forró Caju. Os guardiões escalados para o evento cumprirão com suas obrigações. As escalas serão cumpridas. Será no mesmo nível do ano passado. Tivemos uma festa segura e assim será novamente. Os aracajuanos podem ficar tranquilos”, afirmou o prefeito.

O secretário Luís Fernando explicou que, diferentemente do que vem sendo abordado por alguns veículos de imprensa, não há qualquer tipo de pressão contra os guardiões que estiverem de folga. “Quem irá atuar no Forró Caju é o guarda que está escalado, que está de serviço. Não estamos obrigando, nem iremos punir quem não está escalado para a festa. Quem está de folga não é obrigado a trabalhar”, esclareceu.

O diretor-geral da Guarda pontuou que a estratégia de segurança do Forró Caju está bem definida e o evento se dará com tranquilidade e responsabilidade. “As atividades de segurança estão bem alinhadas”, frisou.