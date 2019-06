ACIDENTE ENVOLVENDO MOTO E CAMINHÃO DEIXA DUAS PESSOAS GRAVEMENTE FERIDAS

21/06/19 - 08:18:32

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta deixou duas pessoas gravemente feridas em Itaporanga D`Ajuda.

O acidente aconteceu nesta quinta-feira (20) no KM 114 da BR-101, os veículos bateram transversalmente durante o tráfego na via. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conduziu as vítimas até uma unidade hospitalar.