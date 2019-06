Ações da Vigilância Sanitária Estadual no Arraiá do Povo garantem segurança

21/06/19 - 18:52:24

A Coordenação Estadual de Vigilância Sanitária (COVISA) da Secretaria de Estado da Saúde (SES) marcou presença no primeiro dia da tradicional festa da cultura sergipana: o Arraiá do Povo, que aconteceu na noite da última quinta-feira, 20, na Orla de Atalaia. Os 10 fiscais que atuaram neste primeiro dia do evento percorreram toda extensão da festa orientando ambulantes e vendedores acerca da forma correta de acondicionar os alimentos, as bebidas, como deve ser a preocupação com o gelo, principalmente com aqueles que não se sabe a procedência, questões relacionadas à higiene, tudo a fim de garantir a saúde de todos os participantes prevenindo intoxicações alimentares.

O coordenador de Vigilância Sanitária, Ávio Batalha de Brito, explica que a Vigilância Sanitária está dando sua contribuição tanto no Arraiá do Povo, como também no Gonzagão e no Centro de Criatividade. De acordo com ele, é muito importante esse olhar de Vigilância Sanitária. São 10 pessoas, durante as 10 noites consecutivas e, segundo ele, tudo está saindo dentro do padrão, dentro da normalidade.

“ Neste primeiro dia a gente fez a inspeção sinaliza para o pessoal, passa as instruções e informações. A partir do segundo a conotação já fica um pouco diferente, nós vamos ter um olhar um pouco mais crítico e o pessoal tem que estar sabendo hoje que as coisas que não estiverem dentro do padrão de Vigilância Sanitária terão, obrigatoriamente, que estar de acordo. Caso contrário poderão ser notificados e, a depender, terem suas mercadorias apreendidas e o fechamento da barraca. Não abrimos mão, esse é o trabalho da Vigilância Sanitária”, revela.

O doceiro Everton Santos destacou a importância do trabalho de fiscalização da Vigilância Sanitária porque mantém a ordem de quem vende, o asseio, a organização e os cuidados que são necessários ter com a manipulação dos alimentos. “É muito bom termos a visita deles, e quando a gente fala de festa de São João, a gente está divulgando nosso estado, nossos produtos. Nós buscamos trabalhar da melhor forma possível, para propagar o nome do nosso estado, para mostrar que Sergipe também tem coisas boas, tradicionais, que nossa cultura é muito rica, nossa culinária é riquíssima, então vale à pena vir e curtir e aproveitar o nosso Sergipe. Nós temos todo o apoio da Secretaria, da Vigilância Sanitária, do Governo, de todos”, comentou.

Já Magna Oliveira é estreante no evento como ambulante e gostou de ser visitada pelos fiscais da Vigilância Sanitária. “É o primeiro ano que eu coloco uma barraca aqui e eu acho muito importante o trabalho da Vigilância Sanitária. Eles passaram aqui nos orientando a usar a toca descartável para manipular os alimentos, deram dicas, também, a respeito de como armazenar as bebidas no freezer, e eu acho de suma importância porque cada dia a gente tem que trabalhar para que dê tudo certo, para que os alimentos não estraguem, porque sabemos das consequências do que é uma infecção alimentar, então estão de parabéns por esse trabalho e eu só tenho a agradecer”.

A consumidora Mariana Lima é zootecnista e atua na área de alimentos, por isso sabe da importância do trabalho da fiscalização em relação aos alimentos oferecidos em eventos como o Arraía do Povo. “Existem muitos turistas, muitas pessoas até da própria Aracaju aqui, e é preciso oferecer alimentos de qualidade que estejam bem apresentáveis para ter a segurança de que todo mundo vai consumir e passar bem. É importante sim, é necessário sim, e está na lei, tem que fiscalizar”, diz Mariana.

Lucia Alves, consumidora que veio da Bahia para curtir a festa, fica tranquila em saber que a Vigilância Sanitária está cuidando da higiene da alimentação. “Às vezes a gente fica com um pé atrás de consumir alimentos em festas populares, por isso eu acho importante que eles fiscalizem. Sou de Salvador e estou gostando muito”, finaliza.

ASN- Agência Sergipe de Notícias