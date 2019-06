ACUSADO DE ROUBO A DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL É CONDENADO EM SERGIPE

21/06/19 - 05:06:58

A pena ultrapassa 10 anos e o pedido de prisão preventiva foi expedido, mas o condenado continua foragido

Em sentença expedida na 6ª Vara Federal de Itabaiana, o Ministério Público Federal conseguiu a condenação de um dos envolvidos no assalto a um delegado da Polícia Federal em 2014. O réu Flávio Santos Lisboa foi condenado a 10 anos, 10 meses e 20 dias de prisão, no regime fechado. Também ficou estabelecido o prazo de 200 dias-multa, no valor diário de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do crime.

Relembre o caso – O delegado transitava de carro com sua esposa na rodovia SE-245, no trecho entre Riachuelo e Malhador, quando tiveram sua passagem trancada por outro veículo ao reduzir a velocidade para passar por um quebra-molas. Do carro desceram 4 homens que anunciaram o assalto. O outro assaltante continuou no carro.

Ao descobrir que a vítima era um policial federal, um dos criminosos agrediu-o com coronhadas e obrigaram-no a dirigir o veículo até um local ermo, numa estrada de terra. Lá o roubo foi consumado e o carro do policial teve um pneu furado pelos assaltantes, que fugiram do local no outro veículo. Foram roubados os pertences do casal, dinheiro e a arma de serviço do policial, uma Glock 9mm, de propriedade do Departamento de Polícia Federal.

Outros crimes – Na sentença, o juiz federal afirma que o réu participa de uma quadrilha com cerca de sete integrantes, que realizou pelo menos outros 15 crimes em Sergipe. Entre as outras ocorrências, estão explosões de agências bancárias, assaltos a mão armada a lojas, agências lotéricas e dos Correios, além de roubo de veículos, ocorridos na capital e no interior do estado.

Da sentença, ainda cabe recurso.

Ascom MPF/SE