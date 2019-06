BOLSONARO DIZ QUE A PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS ‘ESTÁ NO RADAR’

21/06/19 - 19:25:25

BRASÍLIA – O presidente Jair Bolsonaro disse na manhã desta sexta-feira que a privatização dosCorreios “está no radar”. No entanto, chegou a se referir à medida na condicional, apesar de reafirmar que tem intenção de vender a estatal.

– Não depende da vontade da gente, depende da legislação, passa pelo Parlamento, caso essa proposta seja levada adiante. Então, não temos prazo. Há uma intenção, sim, está no radar essa questão, mas no momento o trabalho do general Floriano Peixoto dentro dos Correios é para fazer o melhor possível para que o Correio realmente volte a ser o que ele era um tempo atrás, motivo de orgulho para todos nós – declarou o presidente.

– Nós queremos recuperar 100% do que foi perdido durante a administração anterior – complementou, afirmando que a missão é “muito difícil, quase impossível”.

De saída do comando da Secretaria-Geral da Presidência, o ex-ministro Floriano Peixoto disse estar “bastante motivado” para fortalecer “indicadores referenciais de eficiência” da empresa, mas não falou sobre privatização.

O GLOBO- Gustavo Maia