Cortejo Folclórico acende a alegria do Festival da Mandioca 2019

21/06/19 - 04:56:48

Acendendo a fogueira do Festival da Mandioca 2019 a Prefeitura de Lagarto através da Secretaria Municipal de Cultura, Juventude e do Esporte (SECJESP) realizou na tarde desta quarta-feira (19) o já tradicional Cortejo Folclórico pelas principais ruas do centro comercial do município.

Onze Quadrilhas Juninas com brincantes de todas as idades além de alguns dos principais Grupos Folclóricos do município e inclusive com a presença de ilustres convidados como o Bi-centenário “Bacamarteiros de Carmópolis” que assustou e divertiu o publico que parou para prestigiar o desfile.

Surgidos por volta de “1780” nos engenhos de cana-de-açúcar do Vale Cotinguiba, onde os negros brincavam samba-de-roda e atiravam com bacamarte, arma artesanal fabricada pelos próprios negros, o batalhão de Bacamarteiros é a maior manifestação cultural do município de Carmópolis e uma das principais expressões culturais de Sergipe.

A Rainha da mandioca Larissa da Cruz, também desfilou seu encanto e simpatia em um carro alegórico ornamentado com a planta que é símbolo do festival. Tudo isso animado pelo grupo Xamego do Forró a bordo de um trio elétrico.

O cortejo contou com as presenças dos secretários Adriano Fontes (Secjesp) Valdiosmar Vieira (Desenvolvimento Social e do Trabalho) com equipes da Secretaria Municipal da Saúde e SEDEST e com o apoio Cultural da Câmara de Dirigentes Lojistas de Lagarto (CDL).

Foto: Kiko Monteiro

Fonte: https://www.lagarto.se.gov.br/v2/secretarias-2/cultura-juventude-e-esporte/item/2717-cortejo-folclorico-acende-a-alegria-do-festival-da-mandioca-2019.html