DESTINOS TURÍSTICOS SERGIPANOS SÃO DIVULGADOS NO ARRAIÁ DO POVO

21/06/19 - 18:58:11

As bandeirolas decorativas, a cidade cenográfica e o som da sanfona que, em forma de melodia animou todos os forrozeiros que marcaram presença na abertura do Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia, nesta quinta-feira (20), estão sendo mais um atrativo do Governo de Sergipe para divulgar as belezas sergipanas. Para isto, a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), montou um estande na festa.

E para destacar todos os destinos turísticos de Sergipe, o estande fica localizado em um local estratégico, em frente ao Barracão de Clemilda, onde estão sendo exibidos vídeos informativos e distribuídos material gráfico com informações sobre os principais pontos turísticos. A ação seguirá até o dia 30 de junho.

Recepcionando os visitantes e passando informações turísticas sobre o estado, o secretário de Estado do Turismo marcou presença no estande até o encerramento da festa. “Estou muito feliz em poder ver o entusiasmo dos visitantes que procuram o estande da Secretaria de Turismo em busca de informações. Por aqui passaram turistas de Pernambuco, Bahia, Alagoas e São Paulo que escolheram Sergipe para curtir os festejos juninos”, destacou Manelito Franco Neto.

Turistas

A baiana Helenaura Chetto,todos os anos, passa São João e o São Pedro em Sergipe junto com a família, mesmo assim, passou no estande do Turismo para se informar sobre novas rotas. “Já conheço muita coisa, mas vim me informar sobre mais destinos porque amo este Estado e pretendo conhecê-lo por inteiro”, destacou.

Pelo terceiro ano consecutivo, o também baiano Marcus Guedes passa o mês de junho em solo sergipano e não abre mão de conhecer mais detalhes da terra. “Já são três anos que venho no período junino para Sergipe e pretendo fazer isto por muitos anos. Neste ano trouxe além da família, vieram muitos amigos que estão amando tudo”.

A Rota do Imperador, novo destino que explora o Rio São Francisco, foi uma das motivações que trouxeram o casal de Recife, Ernando Lins e Edna Bezerra a Sergipe. “Esta é a terceira vez que passamos os festejos juninos em Sergipe, já exploramos quase tudo, agora viemos no estande da Secretaria de Turismo colher informações para fazer a Rota do Imperador, que ouvi dizer que é muito linda”.

ASN- Agência Sergipe de Notícias.