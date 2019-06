EDVALDO ANUNCIA APROVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS

21/06/19 - 10:29:25

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, nesta sexta-feira, 21, durante entrevista à TV Sergipe, que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão do Ministério da Economia, aprovou o pedido de empréstimo feito pela Prefeitura de Aracaju, no valor de R$ 117 milhões, para a construção de 1.102 casas no bairro 17 de Março. As habitações serão destinadas às famílias da Ocupação das Mangabeiras e para beneficiários do auxílio-moradia.

“Esta informação trago em primeira mão: fomos informados ontem que a STN aprovou o nosso pedido, uma vez que cumprimos todo o processo burocrático e conseguir melhorar a nota de avaliação da prefeitura quanto ao equilíbrio financeiro. Com isso, vamos melhorar a qualidade de vida de muitas famílias. Serão 800 casas para os moradores das Mangabeiras e mais 300 para quem está a mais tempo no auxílio”, declarou.

Edvaldo destacou a sua felicidade em poder desenvolver um trabalho tão significativo na área social. “Com a construção das 1.102 casas na Ocupação das Mangabeiras, serei o prefeito na história de Aracaju que mais fez casas populares. No meu mandato anterior, foram 6 mil moradias, agora serão mais 1.100. É uma felicidade muito grande realizar este tipo de ação para pessoas que tanto precisam”, declarou.

Mais obras

Na entrevista, no programa Bom dia Sergipe, Edvaldo respondeu a várias perguntas dos internautas, a partir das quais informou que dará novas ordens de serviço, no segundo semestre, para importantes obras na cidade, a exemplo da urbanização do loteamento Paraíso do Sul, no bairro Santa Maria, e a recuperação da avenida Augusto Franco, que será transformada num corredor de transporte, e a reforma do Terminal do DIA.

“O projeto para o Paraíso do Sul já está na Caixa e a previsão é até setembro dar ordem de serviço. No bairro Santa Maria, já estamos fazendo a infraestrutura dos loteamentos Senhor do Bonfim, Invasão Santa Maria, Marivan. Até o final de 2020, todas as ruas do bairro estarão drenadas e pavimentadas”, disse.

Quanto à avenida Augusto Franco, o prefeito informou que a licitação para a reforma completa da via está sendo realizada e a obra deve começar em breve. “Será um corredor de transporte que começa na Rio de Janeiro e vai até a avenida José Carlos Silva, antiga Heráclito Rollemberg. O mesmo trabalho que estamos fazendo na Beira Mar, com fresagem e pavimentação, vamos fazer lá, além de recuperar a ciclofaixa”, afirmou. Em relação ao Terminal DIA, o prefeito disse que serão investidos R$ 1,5 milhão para a reforma do local.

Euclides Figueiredo

O apresentador e jornalista Lydervan Santos também questionou o prefeito sobre as obras na avenida Euclides Figueiredo. “A obra tem dois aspectos: o primeiro é que é uma a obra grandiosa e que está em plena execução. No momento estamos fazendo a tubulação fora, para depois abrir a avenida e colocá-la. A obra está funcionando, mas é claro que causa transtorno; o segundo ponto é que há politização de um pequeno grupo, pois estamos fazendo a obra dentro do prazo, são R$ 7 milhões investidos e estamos fazendo algo que ninguém nunca fez, que é resolver o problema de maneira definitiva, incluindo a infraestrutura do Moema Mary, Jardim Bahia e Rosa do Sol, locais que interferiam na avenida, pois a areia descia e entupia o canal”, esclareceu.

“Não haverá reajuste”

Quanto ao reajuste salarial dos servidores, Edvaldo declarou que não será possível atender a este pleito, uma vez que, devido à crise econômica nacional, houve queda na arrecadação. “Encontrei a cidade com dívidas e dois salários atrasados. Colocamos em dia e estamos pagando em dia, mas, só neste mês, o FPM caiu 22%, então se der reajuste de 1% pode estrangular e eu não quero atrasar salários. Então é melhor colocar os direitos em dia, pagar em dia, esta é nossa prioridade. Minha vontade era dar aumento salarial, mas tenho que ter responsabilidade fiscal”, disse.

Forró Caju

O prefeito falou ainda sobre o Forró Caju. A festa começa neste domingo, 23, e prosseguirá nos dias 24, 28 e 29. “Temos uma bela programação, com artistas nacionais, mas com a maior parte de artistas locais. Será uma festa que faz a alegria da nossa gente, aquece a economia e gera emprego e renda. Fizemos um esforço muito grande para realizar a festa este ano. Tivemos o patrocínio de R$ 700 mil do Ministério do Turismo, recurso que será utilizado para pagamento dos artistas nacional. A Prefeitura investirá mais R$ 1 milhão para o pagamento dos artistas locais e para toda a estrutura”, afirmou.

Edvaldo assegurou que o Forró Caju terá segurança, com a atuação da Guarda Municipal e com a contratação de uma empresa de segurança privada. “A Guarda Municipal vai participar do evento como sempre participou. Não tem nenhuma greve instalada. O que houve foi que o sindicato levantou uma questão que os guardiões de folga não querem trabalhar de maneira extraordinária este ano. Se eles não querem, não vamos forçar, como nunca forçamos. Vamos contratar segurança privada para reforçar a tranquilidade que sempre tivemos”, disse.–

Por Valter Lima