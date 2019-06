Governador Belivaldo Chagas participa da abertura do 12º Arraiá do Povo

Nesta quinta-feira (20), o governador Belivaldo Chagas, ao lado da vice-governadora Eliane Aquino, participou da abertura da 12ª edição do Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia. O evento é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap/SE). Muito aguardada por sergipanos e turistas, a festa faz parte do Encontro Nordestino de Cultura 2019, que esse ano tem como tema “100 anos de Jackson do Pandeiro”, e também engloba o Fórum Nacional de Música Nordestina, o Arrasta Pé do 18 do Forte, os concursos de quadrilhas juninas do Centro Cultural Gonzagão (Arraiá do Gonzagão) e do Centro de Criatividade (Arranca Unha).

O Arraiá do Povo reúne shows com atrações locais e nacionais, apresentações de quadrilhas, grupos folclóricos, trios pé de serra, além de oferecer um polo gastronômico composto por restaurantes e bares, e barracas com muitas comidas típicas. Os artistas e grupos foram selecionados através de edital, priorizando a autenticidade da cultura regional e do forró. Na festa de abertura, se apresentaram no Palco Jackson do Pandeiro a Orquestra Jovem de Sergipe, a Orquestra Sinfônica de Sergipe, a Quadrilha Junina Buscapé, Antônio Carlos Du Aracaju e Glaubert do Acordeom.

Nessa primeira noite de festa, que lotou a praça de eventos da Orla de Atalaia, o governador fez questão de conferir de perto a estrutura montada para o evento, que acolhe sergipanos e turistas. “Essa festa já faz parte do calendário de Sergipe. Nesse primeiro dia de evento, várias famílias compareceram, além dos nossos turistas. É importante que se destaque que, vários hotéis encontram-se com 100% de ocupação, outros ainda com lotação quase completa. Essa é uma festa bonita, da família, que o governo do Estado, com muito esforço fez acontecer, graças ao apoio do Banese, do governo Federal através do Ministério do Turismo e também da iniciativa privada. Afinal de contas, esta é uma festa feita a várias mãos para que os sergipanos, famílias e turistas possam vir e curtir o São João que é a festa do Nordeste e de todos”, destacou.

“Se vê que a população corresponde completamente. A festa está linda, as atrações são de muita qualidade, e serão dez noites de muita felicidade. O São João é a festa mais linda que Sergipe tem e a população ama. E o que nós queremos, enquanto governo do Estado, é oferecer alegria, paz e manter ao máximo nossa tradição”, ressaltou a vice-governadora Eliane Aquino.

Também prestigiando a abertura do evento, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira destacou a sergipanidade. “O São João é a principal festa do povo sergipano e aracajuano. Está na raiz, na nossa veia, está na nossa alma. A cidade se mobiliza, e é uma festa espontânea da sergipanidade, por isso mesmo é muito importante esse evento aqui na Orla, que reúne grupos folclóricos, artistas locais e nacionais”.

E essa emoção também faz parte da vida da senhora Maria Nazaré Nascimento, que mora no Orlando Dantas e aproveitou a festa dançando animada da arquibancada, conferindo de perto cada apresentação. “Todo ano eu venho para a abertura e o fechamento da festa. Estou amando esse primeiro dia e pretendo voltar no São Pedro”, comentou.

Elienai Messias Santos foi com os amigos Laila, Raian e Ádria. “Essa festa está maravilhosa! Assim que cheguei senti o coração acelerado vendo as pessoas dançando, a música, amo esse período junino! Mesmo morando aqui essa é a primeira vez que eu venho e estou encantada”, afirmou a jovem que acabava de entrar no Arraiá.

Para que os visitantes participem da festa de forma tranquila e segura, o governo de Sergipe montou uma estrutura composta por diversos órgãos e serviços. Além do policiamento que atende especificamente a área de realização da festa, na capital, agentes da Companhia de Polícia de Trânsito da Polícia Militar (CPTran), irão reforçar suas ações nos princiapis pontos da cidade.

Já na área da Saúde, as ações no Arraiá do Povo compõem o trabalho do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) que garante o atendimento de emergência aos que precisarem. Paralelamente, o programa IST/Aids alerta no local sobre a importância do uso da camisinha, além de distribuir preservativos. No período da festa, o programa também realiza testes rápidos para detectar infecções sexualmente transmissíveis e outras doenças. Há ainda a atuação da Vigilância Sanitária Estadual, fiscalizando barracas de alimentos, fogos e também os vendedores ambulantes.

Encontro Nordestino de Cultura

Os recursos para o Encontro Nordestino de Cultura 2019 são de origem pública e privada e conta com patrocínio do Instituto Banese. “Buscamos parcerias, então aqui há a participação do Banese, participação de recursos oriundos do BaneseCard, a realização do Instituto Banese na parte financeira e de execução do projeto, e também do empresariado do nosso estado. E é com essa realização a várias mãos que a gente quer fortalecer a nossa identidade, inspirados no selo que foi reconstituído de Sergipe ser o país do forró. É uma realização onde fazem parte o governo, o empresariado e os artistas, que pela primeira vez foram convidados para construir conosco esse momento de 11 dias de folia aqui na Orla”, enfatizou a presidente da Funcap, Conceição Vieira.

O Encontro teve início com o Fórum Nacional da Música Nordestina, realizado nos dias 10 e 11 de junho. O Fórum teve como objetivo discutir e preservar a tradição nordestina. Também fez parte do Encontro o Arrasta Pé do 18 do Forte, promovido nos dias 14 e15 de junho.

O Concurso de Quadrilhas do Arranca Unha – também inserido no Encontro Nordestino de Cultura – é composto por 36 quadrilhas da capital e do interior. As eliminatórias acontecem desde o dia 17 e encerram nesta sexta-feira (21). Já nos dias 22 e 23 as semifinais e a grande final no dia 30 de junho.

Já o Concurso de Quadrilhas do Gonzagão, que é composto por 36 quadrilhas da capital e do interior, acontece nos dias 20, 21, 22, 25 e 26 de junho, com a etapa eliminatória. Nos dias 27 e 28 de junho serão realizadas as semifinais e a final no dia 29 de junho.

