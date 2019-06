HOMEM MORRE AFOGADO EM CLUBE NA AVENIDA MELICIO MACHADO EM ARACAJU

21/06/19 - 07:05:20

Um homem morreu afogado na tarde desta quinta-feira (20) no Clube do Pessoal da Caixa (APCEF/SE), localizado na Avenida Melício Machado, em Aracaju. O homem de 38 anos chegou a ser socorrida pelo pai e funcionários do local, de acordo com uma nota enviada pela Diretoria Executiva da APCEF/SE.

A vitima identificada como Cristiano Rodrigues de Melo, de 38 anos, chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas não resistiu e morreu. Cristiano era servidor público do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE).

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, que constatou o afogamento e fez a liberação para sepultamento cerca de três horas depois.