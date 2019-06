Inscrições para audiência na área de Gás Canalizado encerram dia 27

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) realizará no dia 1 de julho, uma audiência pública do gás canalizado. A atividade que acontecerá no auditório da Codise, a partir das 8h, tem como objetivo discutir contribuições para alterações no Regulamento do Gás Canalizado do Estado de Sergipe e Revisão da Margem Regulatória.

A audiência pública cumpre o regulamento geral da Agrese, em seu Art. 25, onde estabelece que todo processo decisório que afetar direitos dos usuários, será precedido de encontro público.

O formulário de inscrição para participação na audiência estará disponível no endereço eletrônico www.agrese.se.gov.br até às 17h do dia 27/06/2019. Depois de preenchido o documento deverá ser enviado para o e-mail: [email protected] Qualquer pessoa interessada pode participar da audiência pública.

Em Sergipe, unidades residenciais (prédios, casas e condomínios), estabelecimentos comerciais e industriais são consumidores do gás canalizado.

Por meio da câmara técnica de gás canalizado, a Agrese regula e fiscaliza os serviços de distribuição de gás executados por concessionárias ou permissionárias localizadas no âmbito estadual. A fiscalização realizada pela agência reguladora visa ao cumprimento do contrato de concessão e demais normas aplicáveis à prestação dos serviços de gás canalizado.

A Agrese funciona diariamente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações através do telefone (79) 3218-2700 ou pelo site www.agrese.se.gov.br

