Instituto Banese incentiva festejos juninos na capital Sergipana

A época mais tradicional do ano em Sergipe é também a mais exuberante em cores, enfeites, sabores e alegria. É o período da gente sergipana expressar sua cultura, seu patrimônio, sua arte. Genuinamente sergipano, o Banco do Estado de Sergipe (BANESE), através do Instituto Banese, apoia e incentiva os festejos juninos em Aracaju, proporcionando não só aos sergipanos, mas também aos turistas desfrutarem dessa cultura popular e suas mais diversas manifestações.

Há seis anos o São João da Gente Sergipana, realizado pelo Instituto Banese, é uma comemoração cheia de homenagens mútuas aos artistas e ao público que comparece. Música, dança, teatro, artesanato e culinária. Essa foi a mistura de manifestações artísticas que marcou a edição 2019, além da presença de um grande público. Em meio a ele estava dona Laura Oliveira, com seus netos, Pedro e Vitória. Para eles, o evento realizado no Museu da Gente Sergipana é um presente cultural para todas as idades. “Não perdemos as festas aqui do museu porque todos nós nos divertimos. Esse é o grande diferencial do São João da Gente Sergipana”.

Quem também comemora é o artista que tanto contribui para a realização de uma festança como essa. Tuka Veloz, vocalista da Banda Zé Tramela, que promoveu um arrasta-pé arretado no museu, fala com alegria sobre o convite. “O evento é lindo, bem estruturado, essa ideia de inserir feirinha, barco de fogo, quadrilhas, é um resgate da nossa cultura, das nossas tradições, tudo isso gratuito para o povo é realmente um São Joao da Gente Sergipana. É acessível a toda população, tanto é que encontramos gente de todo tipo. Agradecemos e parabenizamos ao Instituto Banese e a todos os envolvidos”.

Arraiá do Povo

O Instituto Banese apoia uma das maiores festas juninas da capital: o Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia, que teve início nesta quinta, 20, e apresenta uma diversidade de atrações, entre quadrilhas, orquestras, grupos de cultura popular e bandas e trios de forró. Além de ser parceiro na realização do Arraiá do Povo, o Instituto Banese, juntamente com as coligadas Banese Card e Banese Corretora marcam presença levando até o público o talento de sergipanos incluídos em projetos de incentivo ao artesanato e à economia criativa.

Um stand montado no Arraía do Povo reúne um pouco do resultado de projetos apoiados pelo Banco do Estado de Sergipe, através do Instituto Banese. Origine-se e Projeto Sertões são duas iniciativas de incentivo ao artesanato, mas também à sustentabilidade, à economia criativa e ao mercado justo em nosso estado. Além de ajudar a restabelecer a cultura artesanal, os projetos propõem novos caminhos ao trabalho do artesão, promovem inclusão social, geração de renda e empoderamento de mulheres e homens de diversos municípios sergipanos.

Para a artesã Viviane Almeida, incluída no projeto Origine-se e moradora de Canindé do São Francisco, a oportunidade de mostrar seu trabalho em um evento de grande porte como o Arraía do Povo é muito gratificante. “Através do projeto Origine-se, apoiado pelo Instituto Banese, estamos tendo muitas oportunidades de mostrar a nossa arte. Começamos a levar nosso trabalho às feiras do Museu da Gente Sergipana e agora estamos com nossas peças aqui no Arraiá. Por contra própria não teríamos condições de vir. Está sendo uma experiência maravilhosa porque estamos sendo valorizados e podemos mostrar para mais pessoas o que fazemos lá onde vivemos”, comemora Viviane.

Para Lucas Tavares, do projeto Sertões e morador do povoado Alagamar, em Pirambu, não resta dúvida de que o evento é mais uma vitrine para os produtos que confeccionam. “Aqui estamos sendo vistos por gente de diversos lugares do Brasil e do mundo por isso agradecemos não só a possibilidade de estar aqui, mas também por terem apostado e aprimorado o nosso talento”, afirma.

Os produtos expostos e comercializados até o dia 30 no Arraiá do Povo carregam originalidade e identidade sergipana e impressionam todos os visitantes do santd. A turista de Santos (SP), Marlene Garcia, ficou encantada com a exclusividade das peças e o potencial dos artesãos. “Estou muito encantada com esses produtos, são de alta qualidade. E saber que eles são frutos de projetos de valorização do artesão local é realmente incrível”, parabeniza Marlene.

O diretor superintendente do Instituto Banese, Ezio Déda, destaca a importância em cumprir o papel designado ao Instituto Banese enquanto braço socioambiental do Banco do Estado de Sergipe. “Dentre os diversos papeis que o Instituto Banese desempenha está o fomento à cultura e à arte. E não há nada mais significativo do que contribuir para que uma das maiores manifestações culturais que temos em Sergipe, que são os festejos juninos, aconteça da forma que merece, com muita comemoração e valorização do artista sergipano. Portanto é uma honra para o Banco do Estado e para o Instituto Banese fazerem parte desses eventos que fortalecem a nossa cultura e a nossa identidade”.