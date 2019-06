MENINO DE 12 ANOS MORRE ATROPELADO QUANDO CARRO ERA ESTACIONADO

21/06/19 - 06:56:36

Um menino de 12 anos morreu na noite da quarta-feira (19) vitima de um acidente, enquanto a motorista manobrava o veículo para estacionar.

Lucas Maciel Santos, 12 anos, foi atropelado pelo carro que sua tia dirigia. As informações são de que o menino auxiliava a estacionar o veículo que é automático, quando ela acabou engatando a marcha a ré e acelerando. Com isso, o garoto acabou sendo prensado contra a parede e acabou morrendo. A tia do menino que está grávida de 8 meses está em estado de choque por conta da fatalidade.