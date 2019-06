Empresa privada dará segurança no forrocaju. GM faz greve

21/06/19 - 18:54:31

A Prefeitura de Aracaju contratou uma empresa privada com o objetivo de garantir a segurança da população durante os dias de Forró Caju, 23, 24, 28 e 29 de junho. A medida foi necessária por conta da recusa de uma parte dos membros da Guarda Municipal de trabalhar de maneira extraordinária, recebendo hora extra, de acordo com deliberação do sindicato da categoria, ocorrida em assembleia no dia 11.

De acordo com essa situação, uma contratação emergencial foi proposta pela Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), com a análise da Procuradoria Geral do Município (PGM). A dispensa de licitação foi a maneira encontrada para não desassistir os aracajuanos e turistas, uma vez que esse procedimento poderia demorar meses.

Esta é a primeira vez, na atual gestão, que a Semdec contrata desta forma. A prestadora do serviço apresentou o menor valor. Como os seguranças contratados não estarão armados, a Polícia Federal não precisa autorizar previamente, de acordo com jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, do TRF 1 e TRF4.

Assim, funcionará um sistema híbrido, de forma que os guardiões escalados de maneira ordinária, os que se voluntariaram para o trabalho extra e os seguranças privados atuarão de forma conjunta.